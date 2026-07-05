Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP
Karim Malim

Traducido por

Haaland declara la guerra a Mbappé y Messi en el Mundial 2026

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
E. Haaland
K. Mbappe
L. Messi
Brasil
Noruega
EE. UU.
Francia
Argentina

El noruego interpreta una melodía que no se había escuchado desde el Mundial de 1970

La lucha por el título de máximo goleador del Mundial 2026 ya no es cosa solo del francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi, tras el fuerte irrupción del noruego Erling Haaland en la carrera por el protagonismo, tras una noche excepcional en la que llevó a su selección a eliminar a Brasil, avivando la competencia por la Bota de Oro.

El domingo, en los octavos de final del Mundial 2026, Noruega venció 2-1 a Brasil gracias a su liderazgo.

El ‘9’ noruego abrió el marcador en el 80 con un potente cabezazo desde la izquierda que superó a Alisson.

En el 89’, sentenció con un disparo desde fuera del área que batió a Alisson.

Según Opta, es la primera vez que tres jugadores marcan siete o más goles en una misma edición: Kylian Mbappé (7), Lionel Messi (7) y Erling Haaland (7).

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse

Además, es el primer jugador desde Gerd Müller (8 goles en 1970) que alcanza esa cifra en sus cuatro primeros partidos de un Mundial.

Con este triunfo, Noruega avanza a cuartos de final y espera al ganador del Inglaterra-México, programado para más tarde este lunes.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google