El internacional brasileño Bruno Guimaraes ha mostrado su enorme entusiasmo por formar parte del proyecto técnico del entrenador Mikel Arteta en el Arsenal, subrayando su aspiración a contribuir a construir una "era dorada" y a conquistar todos los títulos posibles con el club londinense, tras su traspaso desde el Newcastle United en una operación valorada en 75 millones de libras esterlinas.

El Arsenal había iniciado la defensa de su título en la Premier League con una amplia victoria sobre el Coventry City por un contundente 3-0 en el estadio "Emirates", apenas unos días después de coronarse con la Community Shield tras imponerse al Manchester City por el mismo resultado en Cardiff.

Guimaraes se ausentó del partido inaugural debido a una leve lesión en la parte baja del abdomen que sufrió durante el duelo ante el City, señalando que continúa adaptándose al nuevo estilo de trabajo y a sus compañeros de equipo.

Guimaraes, en una entrevista con la cadena "Men In Blazers" a través de "YouTube", destacó su flexibilidad táctica y su disposición a ocupar cualquier posición en el centro del campo según la visión de Arteta, afirmando: "He mostrado mi total disposición a jugar en cualquier posición que decida el entrenador. No ponemos límites a nuestras ambiciones, sino que competimos por todos los títulos, y las posibilidades que tiene este equipo son enormes y nos dan una gran oportunidad de cosechar múltiples títulos".

Sobre los títulos que aspira a sumar a su palmarés, el astro brasileño dijo, según recogió el diario británico "The Sun": "Me gustaría ganar la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la Copa de la Liga; todo es posible, todo lo que quiero es ganar sin importar nada, y como he dicho, soy una persona muy competitiva y cada título tiene para mí una gran importancia".

Y añadió: "Naturalmente, ganar la Premier League y la Champions League tendrá un sabor muy especial. Tengo mucho espacio para los tatuajes de los títulos, no sé exactamente dónde los pondré, pero quizás en la pierna".

Y continuó: "El número de mi camiseta y la historia que vivió mi padre me dan una inspiración doble. Cada vez que me pongo esta camiseta, me recuerdo a mí mismo de dónde vengo y de dónde viene mi familia; no solo mi padre, sino también mi madre y todos. Ellos me dan el impulso para seguir adelante y la pasión por el éxito pase lo que pase".

Y concluyó: "Esta es la mentalidad que deseo inculcar en mis hijos cuando crezcan, pues mi familia ha recorrido un camino muy largo, y ha llegado el momento de crecer y desarrollarse aún más. Mi padre siempre creyó en mí, y también mi madre. Y en los momentos en los que quise rendirme cuando era niño, y cuando recibí el primer rechazo en mi carrera, me dijeron: "No, no te vas a rendir". Aquel momento fue muy decisivo, y hoy me describo como un guerrero porque he pasado por numerosas circunstancias y dificultades en mi vida".

Cabe recordar que el Arsenal se prepara para enfrentarse al Aston Villa el próximo lunes, con la posibilidad de que el defensa inglés Ezri Konsa participe ante su exequipo tras su incorporación al Arsenal en una operación de 51 millones de libras esterlinas.