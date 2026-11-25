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El español Pep Guardiola, extécnico del Manchester City, ha revelado por qué nunca intentó fichar al argentino Lionel Messi a lo largo de todos estos años.

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Pep Guardiola y Romario son amigos íntimos, y el técnico catalán, que ha estado en Brasil en los últimos días, respondió a la llamada del brillante delantero para participar en su polémico programa (Romario TV), donde no dudó en expresar su opinión con total franqueza.

La conversación abordó numerosos temas, entre ellos Lamine Yamal, la posible candidatura de Guardiola para dirigir a la selección italiana, Neymar, Lionel Messi y Carlo Ancelotti.

La postura de Guardiola sobre Ancelotti

La opinión de Romario sobre el actual seleccionador de Brasil es de sobra conocida: quiere que se vaya. Pero para Guardiola, la cosa es distinta.

Cuando le preguntaron por Ancelotti, la respuesta de Guardiola fue tajante: «Esto es algo muy importante. Y a veces, en este deporte tan difícil, necesitas tiempo. No se trata solo de llegar aquí. Carlo, Pep, Jürgen (Klopp), José (Mourinho), cualquiera puede venir y hacer ruido, y en dos días los cinco veces campeones del mundo vuelven a ser campeones del mundo. A veces hace falta más tiempo».

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Y continuó: «La única pregunta que hay que hacerse es: ¿queremos darle tiempo?».

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Romario insistió en que Brasil no ganará, y Guardiola prosiguió su defensa en tono de broma. El catalán le dijo: «No te llevas bien con Carlo, ¿verdad?».

Romario respondió: «No soy su amigo. Soy brasileño. Quiero ver ganar a mi equipo, y eso no está pasando. No tengo nada contra Carlo, pero esto no está bien».

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Guardiola le replicó: «Quieren ganar, son cinco veces campeones, pero ¿en cuántos Mundiales ha participado Brasil? ¿Cuántos? Han perdido más de los que han ganado. No es fácil. Con una selección, el tiempo es limitado. Y él se está adaptando a ese ritmo más corto».

Y señaló: «Pero, perdóname, Romario, nunca pondré en duda la capacidad de Carlo. Es imposible, porque lo conozco. Es un líder en la gestión de equipos. Dicen que es el número uno. Me he enfrentado a él: es muy intuitivo y listo en sus decisiones tácticas. Sabe, igual que yo, que si no ganas, no sigues».

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¿Por qué nunca intentó fichar a Messi?

Pep Guardiola nunca intentó arrebatarle Lionel Messi al Barcelona, a diferencia de lo que ocurrió con Neymar. Y el motivo, según el técnico, no tiene nada que ver con cuestiones deportivas ni económicas, sino con el vínculo emocional de Messi con el club.

«Nunca lo llamé. Soy aficionado del Barcelona y prefería que se quedara allí», reconoció el entrenador, que también aprovechó la ocasión para destacar el talento de los jugadores con los que ha trabajado a lo largo de su carrera y su influencia en los éxitos logrados.

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Guardiola también elogió la mentalidad ganadora del argentino, una de las claves que, en su opinión, le permitieron mantenerse en la cima del fútbol mundial durante tantos años. Messi trasladaba ese espíritu competitivo incluso a los entrenamientos, donde no soportaba perder ni siquiera allí.

Guardiola y el banquillo de Italia

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Durante la conversación, que se prolongó más de 40 minutos, Romario le preguntó a Guardiola por una posible oferta para dirigir a la selección italiana.

El técnico catalán habló del asunto por primera vez: «Hablé con ellos. Es la primera vez que hablo de este tema, pero me resulta incómodo rechazar una oferta de un país como Italia».

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Y prosiguió: «Es un gran honor para mí que se me haya propuesto para entrenar a Italia, pero sentí que tenía que parar. Si me hubieran llamado hace años, quizá habría aceptado. Pero en ese momento, junto a Paolo Maldini y Leonardo, me di cuenta de que tenía que parar. Necesitaba más tiempo para mí. He sido entrenador durante 18 años, jugando cada tres días».