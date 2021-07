Guardado podría retirarse del Betis contra el Real Madrid en el Bernabeu

El mediocampista del conjunto de Sevilla y capitán de selección mexicana terminará su contrato en verano del 2022.

La carrera de Andrés Guardado en el Viejo Continente podría llegar a su final en verano del 2022, pues terminará su contrato con el Betis y hay posibilidad de no llevar a cabo la renovación.

Por ello, el mediocampista del Betis y capitán de Selección mexicana analiza despedirse el próximo 22 de mayo contra Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabeu, pero el rendimiento deportivo también podría llevarlo a alargar su estancia en el club.

“Si soy capaz de rendir a buen nivel y me ofrecen quedarme yo encantado, pero la realidad es que me queda un año y lo afronto con esa ilusión porque posiblemente sea la última vez que viva todo, que juegue contra cada rival. Cuando salió el calendario dije ‘muy posiblemente del Betis contra Real Madrid en el Bernabéu”, dijo a la televisión oficial del club.

“Claro, contractualmente es la última. Soy consciente, como cuando renové por dos años, de mi edad, de que cuando va pasando el tiempo mi rol en el campo irá cambiando, fuera no tanto. Pero entendiendo eso, sé que dependo de mi rendimiento (...) Sé que dependo de mi rendimiento. Estoy tratando de ver en positivo el año que me queda, pero no cierro la puerta, uno de los objetivos es poder rendir al máximo rival y por qué no ganarme una renovación", explicó.

Guardado constantemente ha sido vinculado con clubes de la Major League Soccer de Estados Unidos, pero también con el Atlas, club que lo vio nacer para cerrar su carrera en la institución como en su momento pasó con el histórico Rafael Márquez.

"Cuando llegué al Betis no esperaba estar cinco años, no me pasaba por la cabeza estar cinco años más no en el Betis sino en el fútbol europeo. Uno empieza a hacer planes a futuro y pensaba que lo mejor serían dos o tres años y luego regresar a mí país, he tenido muchas ofertas de la MLS como todos saben, cambiar de aires, bajar el nivel competitivo en los últimos años para estar más tranquilo... pero mi forma de ser no me lo ha permitido”, mencionó.

Agregó que “estar aquí te da muchas cosas más allá del tema dinero, jugar LaLiga, jugar en el Betis, después de casi cinco años la vida que tengo fuera aquí, muy estable, y que obviamente ya no soy yo solo, tengo que tomar decisiones en base a mi familia y lo que es mejor para mis hijos y mi mujer. Y ahora lo mejor para todos es seguir aquí y ya veremos qué pasa”.

Así como el ‘Kaiser’ Rafa Márquez, quien emuló la marca de Antonio ‘Tota’ Carbajal de cinco mundiales disputados, el ‘Principito’ aspira a cumplir con dicha cifra en Qatar 2022, más allá del tema físico.

"No lo escondo, tengo la ilusión de estar en el Mundial y voy a pelear por estar ahí. Obviamente mi gran reto es ganarme mi lugar, no que me lo den. Por más trayectoria que uno tenga hay que demostrar que está al nivel de poder seguir representando a tu país en un torneo tan importante como es el Mundial. Tengo la ilusión de jugar mi quinto Mundial, pero soy consciente de que me lo tengo que ganar", puntualizó.

Sin embargo, quedó pendiente disputar los Juegos Olímpicos Tokio 2021, a los que pudo haber sido llamado como refuerzo como sucedió con Guillermo Ochoa.

"Sí, sí, sé la ilusión que le hace con su edad y su trayectoria estar en estos Juegos. Era también la espinita que le quedaba y es un colofón para su carrera increíble poder conseguir una medalla para México y reafirmar lo que para mí es, el mejor portero de la historia de México. Yo de estos juegos no, se me quedó la espinita en mi carrera, pude ir dos o tres Juegos antes y no tuve la oportunidad. No se me dio en mi carrera y no pasa nada”, finalizó.