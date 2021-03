Gremio se bajó de las negociaciones por Borré

La novela de Gremio de Porto Alegre, River y Rafael Santos Borré llegó a su final. El club brasileño oficializó que no seguirá adelante con las negociaciones para contratar al delantero colombiano, argumentando su decisión en la inseguridad que genera "la vacilación del deportista".

"El Gremio hace público y anuncia que, por acuerdo celebrado en reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Club, celebrada en esta fecha, renuncia formalmente a firmar un precontrato con el deportista Rafael Santos Borré", informó la institución brasileña a través de sus canales oficiales.

En la misma línea, explica: "La decisión se basa, exclusivamente, en la inseguridad del Club ante la vacilación del deportista en la firma del referido instrumento, lo que genera una duda relevante sobre la efectiva finalidad, disposición y voluntad del mismo de incorporarse a la plantilla del Gremio".

O Grêmio anuncia desistência formal na contratação do atleta Rafael Santos Borré. A decisão se fundamenta na insegurança gerada na hesitação do atleta, o que proporciona dúvida quanto ao propósito, disposição e vontade do mesmo em integrar o nosso elenco. https://t.co/vyk6OK5RPG