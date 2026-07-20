Gran sorpresa en el once ideal del Mundial 2026

España ganó el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final.

La web «Sofascore» ha dado a conocer el once ideal del Mundial, en el que se aprecia un claro dominio de los campeones del mundo, ya que incluye a cinco jugadores de la selección española: Rodri, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi y Pedro Porro, reflejando la superioridad de «La Roja» durante el torneo.

La sorpresa llegó en la portería: el suizo Gregor Kobel fue elegido por delante del español Unai Simón. aunque el guardameta español ganó el Guante de Oro de la FIFA. Su compañero Pau Cubarsi obtuvo el premio al mejor joven, Rodri se llevó el Balón de Oro y la Bota de Oro fue para Kylian Mbappé.

A pesar de la derrota argentina, Lionel Messi lideró el once con 8,79 puntos, por delante de Mbappé (8,24). También figuraban el noruego Erling Haaland y el inglés Jude Bellingham, junto a Rodri y el francés Ousmane Dembélé.

El once ideal del Mundial 2026 quedó así:

Portero: Gregor Kobel (Suiza).

Defensa: Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Pedro Porro (España).

Centrocampistas: Rodri (España), Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembélé (Francia).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega).

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