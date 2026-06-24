Gómez: Arabia Saudí puede clasificarse... y la derrota ante España es normal

Bafétimbi Gómez, exdelantero francés del Al-Hilal, consideró normal la derrota de Arabia Saudí ante España en el Mundial de 2026 y confía en que el equipo aún avanzará a la siguiente ronda.

La selección saudí perdió 4-0 ante España el domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada de la fase de grupos.

Gómez declaró al diario saudí «Al-Riyadiah»: «Cuando juegas contra una selección como España, cualquier error se castiga de inmediato».

Desde lo técnico, España impuso su estilo, dominó la posesión, controló el ritmo y aprovechó los espacios reducidos.

Y añadió: «En lo mental, recibir uno o dos goles ante un rival así afecta la confianza y complica mantener la estrategia inicial».

Sin embargo, añadió: «A pesar de esta derrota, creo que la selección saudí puede recuperarse, porque en el fútbol es clave saber levantarse tras un revés».

Y concluyó: «El partido contra Cabo Verde será una oportunidad para demostrar el carácter de esta generación; un resultado positivo nos dará impulso, confianza y tranquilidad».

La selección saudí se medirá a Cabo Verde la madrugada del sábado en Houston, en la última jornada del Mundial.

Los «Verdes», cuartos del Grupo H con un punto, necesitan ganar para avanzar, pues están a una unidad de Uruguay y Cabo Verde.