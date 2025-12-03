Gimnasia vs. Estudiantes, Semifinales del Torneo Apertura 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Gimnaisa recibe a Estudiantes este lunes 8 de diciembre a las 17:00 horas en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la liga argentina.

Sigue aquí en directo el Gimnasia vs. Estudiantes del Torneo Apertura 2025

El Lobo avanzó a las semifinales después de vencer por marcador de 2-0 a Barracas Central en los cuartos de final, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres.

Por su parte, el Pincha dejó en el camino por 1-0 a Central Córdoba en la ronda de los ocho mejores, con anotación de Tiago Palacios.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Gimnasia vs Estudiantes, Torneo Apertura 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, Fanatiz (por confirmar) Sudamérica TNT Sports Premium y ESPN Premium (Argentina), ESPN y Disney+ (resto de Sudamérica) México Disney+ Estados Unidos TyC Sports Internacional, Fanatiz

El partido se espera que este disponible en España por M+ Liga de Campeones o Fanatiz, pero aún falta confirmación, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Argentina la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y ESPN Premium, con ESPN y Disney+ como opciones para el resto de Sudamérica. Finalmente, en Estados Unidos será televisado a través de TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Gimnasia vs Estudiantes

El partido se disputa este lunes 8 de diciembre a las 17:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Juan Carmelo Zerillo.

México:14:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

España:21:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Gimnasia LP contra Estudiantes alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager F. Zaniratto Alineación probable Suplentes Manager E. Dominguez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Gimnasia

Fernando Zaniratto, técnico del Lobo, habló en conferencia de prensa sobre el cruce de semifinales y lo que significa buscar una final a través de un clásico.

"El sábado, cuando pasó Estudiantes, fue una motivación extra para nosotros. Nos gustaría tener una pequeña revancha. Vamos por una revancha futbolística. No sé qué lugar ocupará en la historia. Es una semifinal importante y es un clásico, por lo que la vamos a preparar como tal", explicó.

Noticias de Estudiantes

El Pincha apunta a disputar el título, pero un reciente reporte podría desequilibrar el buen momento que vive el equipo, después de que se dio a conocer que River Plate habría iniciado conversaciones con Santiago Ascacíbar.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles