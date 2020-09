Gerardo Arteaga se pone como plazo dos años para llegar a la Premier League

El lateral mexicano contó que su sueño es jugar en Inglaterra y ya sabe el camino a seguir.

Uno de los mejores movimientos de los mexicanos en este periodo de transferencias lo protagonizó Gerardo Arteaga, convirtiéndose en nuevo jugador del de . El pasado fin de semana el lateral exSantos Laguna ya debutó, buscando ahora hacerse un puesto en el cuadro titular.

En entrevista con ESPN, el nacido en Zapopan aseguró que ya tiene claros sus objetivos y a qué liga quiere saltar después de su paso por Bélgica: “A mí me gustaría mucho jugar en la Liga de , el nivel de esa Liga me fascina y sueño con jugar, algún día, en la Premier League. Yo me he propuesto dar ese salto a otra Liga en dos años, creo que ese tiempo es muy bueno para prepararme aquí”.

Sin embargo, el juvenil mexicano sabe que para dar ese paso, primero debe convertirse en un habitual del Genk: "Mi meta es consolidarme en este gran club y más adelante, ver qué puede pasar. Quiero permanecer mucho tiempo en Europa, obviamente, dar el salto a un equipo de los grandes de acá”.

Finalmente, Arteaga contó cómo ha sido su comunicación con el técnico Hannes Wolf, que le dio cinco minutos de actividad en el primer partido de la competencia: “Me dijo que seguirá viéndome cómo trabajo en estos días, para seguir brindándome la oportunidad”, expresó para finalizar.