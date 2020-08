Arteaga: “Me siento raro porque es la primera vez que estoy lejos"

A sus 21 años, el exSantos y también seleccionado mexicano jugará por primera ocasión en su carrera en el extranjero.

Apenas arribó a un territorio a más de 9 mil kilómetros de distancia, aunque sea por unos momentos, Gerardo Arteaga palpó lo que es encontrarse fuera del que fue su hogar por toda su vida hasta ese entonces: . Sin embargo, el lateral del se propuso cambiar el chip con rapidez para adaptarse lo antes posible a la Pro League.

“Me siento un poco raro porque es la primera vez que me toca estar lejos de mi país, pero contento de asumir este nuevo reto, de venir a este gran país y a este gran club. Lo que yo puedo aportar es que nunca me voy a dar por vencido, siempre va a haber garra por mi parte y siempre voy a dar el cien”, aseguró en entrevista con la página oficial del equipo.

El defensor aceptó que sabía a dónde llegaba de antemano: a una escuadra formadora y que ha dado nombres al futbol del Viejo Continente como Thibaut Courtois, Kalidou Koulibaly, Kevin de Bruyne, entre otros.

“Escuché muy buenos rumores de este club, la verdad, me dijeron que era uno muy bueno; al cual podría venir aquí, formarme como gran jugador y persona. Escuché también que es fuerte acá y claro, me motivo a cumplir mi sueño”, señaló.