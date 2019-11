Gallardo, sobre Barcelona: "No puedo hacerme eco de rumores"

El técnico de River se refirió al supuesto interés del equipo español en contratarlo.

Marcelo Gallardo está a semanas de dirigir su tercera final de con River, club donde ya se transformó indiscutiblemente en el máximo ídolo tanto por los títulos conseguidos como por las reiteradas victorias y eliminaciones contra el eterno rival. Pero mientras el entrenador prepara los compromisos que se le vendrán a su equipo en el tramo final del año, su nombre empezó a ser vinculado nada menos que al Barcelona.

La información, confirmada por Goal, comenzó a tomar fuerza y distintos protagonistas opinaron al respecto: desde el presidente riverplatense Rodolfo D'Onofrio, que lo ve al Muñeco "en Real Madrid o Barcelona", hasta el subcapitán Javier Pinola, a quien no lo sorprendería que los catalanes vengan por el DT, pasando también por su colega Claudio Borghi, quien aseguró que Gallardo "será entrenador del Barça en diciembre”.

Sin embargo, aunque muchos lo imaginan en un futuro en el fútbol europeo, faltaba la palabra más importante, la del propio Gallardo, que en su habitual conferencia de prensa de los viernes fue muy claro respecto al interés del .

"Por lo que respecta a mí no puedo hacerme eco de rumores. No escuché a nadie concretamente y ninguna otra parte se presentaría a hacer una gestión conociendo que estamos en una instancia de muchísima importancia para nuestra institución", explicó el DT, que destacó que en este momento sólo piensa en los partidos que se le vienen a sus dirigidos.

En la misma línea, remarcó: "No existe nada que me desenfoque de lo que tenemos por delante. No escuché a ninguna persona que haya venido a sugerirme una posibilidad para mi futuro. No es el momento para hacerlo".