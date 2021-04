Gallardo sacó pecho a pesar del empate: "Los rivales nos tienen respeto"

El Muñeco dijo que está "tranquilo" a pesar de los dos partidos que lleva su equipo sin convertir: "Nos reconocemos a qué jugamos".

En el fútbol, no siempre alcanza con dominar el juego. Para ganar, hay que convertir. Y es en esa faceta del juego que River, hoy, sufre como pocas veces antes: lleva dos partidos consecutivos sin goles y, aunque está transitoriamente segundo en la Zona A, hay algunas señales de alarma. Sin embargo, Marcelo Gallardo no parece estar tan preocupado y hasta se animó a inflar el pecho a pesar del 0-0.

"No nos tienen miedo, pero sí respeto. Son los mismos rivales los que te lo demuestran, en cada declaración o postura. No creo que haya temor en Argentina, los jugadores son muy valientes y tienen espíritu para competir", expresó el Muñeco tras la igualdad ante Arsenal. "Me volvería loco que mi equipo no juegue a nada. Me haría muy mal si no tuviéramos identidad. No ganando o no consiguiendo los resultados que por ahí queremos, siempre hay algo para rescatar del equipo. Y eso yo lo valoro", agregó.

Además, se mostró "tranquilo" a pesar del déficit que viene demostrando el plantel: "Me gustó cómo jugamos. En una cancha chica, donde ya te sentís incómodo. Siempre nos costó jugar acá, pero tuvimos el control .El rival nos pateó dos veces y creamos cinco o seis situaciones. No me voy conforme con controlar el partido, sí por la búsqueda, por cómo queremos jugar". "No estoy preocupado por el funcionamiento. Nosotros nos reconocemos a qué jugamos", analizó.