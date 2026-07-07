¿Fue Speed el responsable de que Messi fallara el penalti ante Egipto?

El influencer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido como «Speed», acaparó las miradas durante el Egipto-Argentina del Mundial 2026.

El encuentro de octavos de final se disputó este martes en Atlanta, dentro del Mundial 2026 que acogen Estados Unidos, Canadá y México.

En el minuto 21, Argentina tuvo un penalti lanzado por Lionel Messi, detenido por el portero egipcio Mustafa Shubair.

Speed publicó un vídeo en su cuenta de «X» mostrando su reacción durante el lanzamiento.

En las imágenes se le ve sentado justo detrás de la portería de Shubair, gritando a Messi y pidiéndole que lo mire para distraerlo.

Cuando el portero egipcio detuvo el disparo, Speed mostró su sorpresa, sobre todo porque era la segunda vez que Messi fallaba un penalti en este Mundial.

«La Pulga» ya suma cuatro penaltis fallados, récord en Mundiales, y Shubair es el segundo portero que detiene dos en una misma edición.