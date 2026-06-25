Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Frente a Curazao, Kiese sigue los pasos de Drogba en Costa de Marfil

Curazao vs Ivory Coast
Curazao
Ivory Coast
World Cup
F. Kessie
D. Drogba
Al Ahli
1ª División
Curazao
Côte d’Ivoire
EE. UU.
Arabia Saudita

Un jugador del Al-Ahly hace historia con la selección de su país

El marfileño Frank Kessié, centrocampista del Al-Ahli saudí, siguió los pasos de la leyenda Didier Drogba al jugar contra Curazao en el Mundial 2026.

Kessie fue titular el jueves en el encuentro entre Costa de Marfil y Curazao, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Según «Stats Foot», este es su partido 105 con Costa de Marfil desde 2014.

Con esta aparición, Kessié iguala el récord de 105 partidos que ostentaba la leyenda marfileña Didier Drogba.

Antes del duelo contra Curazao, Kessié había marcado 15 goles y dado 9 asistencias con la selección.

Anuncios