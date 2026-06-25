Frente a Curazao, Kiese sigue los pasos de Drogba en Costa de Marfil

El marfileño Frank Kessié, centrocampista del Al-Ahli saudí, siguió los pasos de la leyenda Didier Drogba al jugar contra Curazao en el Mundial 2026.

Kessie fue titular el jueves en el encuentro entre Costa de Marfil y Curazao, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Según «Stats Foot», este es su partido 105 con Costa de Marfil desde 2014.

Con esta aparición, Kessié iguala el récord de 105 partidos que ostentaba la leyenda marfileña Didier Drogba.

Antes del duelo contra Curazao, Kessié había marcado 15 goles y dado 9 asistencias con la selección.