Formación de Universidad Católica vs. Talleres en el amistoso de pretemporada: once titular, convocados y suplentes

La T le ganó dos veces a la Franja durante 2022. En el inicio de la campaña '23, no se podrá jugar el duelo pactado por falta de estadio.

Continuaría la pretemporada de la Universidad Católica con un importante encuentro frente a Talleres de Córdoba que le iba a servir a Ariel Holan para impregnarse de la presión que supone un desafío de mayor peso que el habitual de la liga chilena. Pero el juego no se llevará a cabo por falta de estadio.

Después de batir a la Roja Sub 20, Magallanes y Oriente Petrolero por primera vez para la tele, en la UC han establecido ciertas máximas, como el ánimo por acumular delanteros entre los extremos y el centro del ataque para robustecer una zona en la que durante la temporada anterior por momentos naufragó en soledad el finalizador Zampedri.

El juego no podrá desarrollarse en el Santa Laura porque la cancha de Independencia no está lista y esta fue la razón para suspender un duelo que iba a trasladarse a Coquimbo pero que no recibió los permisos. 1-0 ganó la T en el interior y el exacto marcador lo repitió en San Carlos, siempre en 2022. Los argentinos pasaron a octavos en Libertadores, los chilenos -en ese entonces tetracampeones vigentes- no. No habrá olor a venganza.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Universidad Católica - Talleres DÍA PARTIDO SUSPENDIDO

FORMACIÓN DE UNIVERSIDAD CATÓLICA

Ariel Holan podría poner en cancha a Matías Dituro; Mauricio Isla, Daniel González, Gary Kagelmacher, Eugenio Mena; Byron Nieto, Ignacio Saavedra; Alexander Aravena, César Pinares; Fernando Zampedri y Clemente Montes, pero se tendrá que guardar el plan para el choque con Rosario Central.

FORMACIÓN DE TALLERES

La T de Javier Gandolfi ensayó fútbol informal amistoso contra Godoy Cruz, donde pudo observarse parte de la imagen 2023 del club. Paró dos equipos, que evidencian una mixtura puesto que de los 22 nombres, hay por lo menos 15 que suenan como titulares.

Estos fueron conformados así, y deberían ser los planes del DT para medirse a la U. de Chile:

Guido Herrera; Gastón Benavidez, Tomas Kummer, Nemanja Micevic, Angelo Martino; Rodrigo Villagra, Alan Franco; Diego Barrera, Ulises Ortegoza, Francisco Pizzini; Gonzalo Álvez.



Alan Aguerre; Julio Buffarini, Santiago Fernández, Tomás Palacios, Luciano Viano; Christian Oliva, Román Gamarra; Agustín Venezia, Rodrigo Garro, Sergio Frutos; Nahuel Bustos