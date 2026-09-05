FC Utrecht - Go Ahead Eagles suspendido definitivamente

El duelo entre el FC Utrecht y el Go Ahead Eagles fue suspendido definitivamente el sábado por la noche. Tras algo más de una hora de juego, aficionados del Utrecht se comportaron de forma indebida en varias ocasiones con 1-3 en el marcador, tras lo cual se decidió no reanudar el partido.

El Go Ahead se marchó al descanso con una ventaja de 0-1 en el Stadion Galgenwaard. Cuando en el primer cuarto de hora de la segunda parte el marcador pasó a 0-2 y 0-3, aficionados del Utrecht decidieron lanzar fuegos artificiales al campo.

Se escucharon varias explosiones fuertes. Los fuegos artificiales parecían ser encendidos desde debajo de una lona blanca, en la Bunnikside. Entre otras cosas, explotaron fuegos artificiales justo al lado de la portería del guardameta del Go Ahead, Kjetil Haug.

El árbitro Martin van den Kerkhof decidió mandar a todos los jugadores a la banda, tras lo cual el duelo estuvo parado unos quince minutos. Cuando el partido se reanudó y el Utrecht hizo el 1-3 por medio de Dani de Wit, durante la celebración volvieron a lanzarse cosas al campo: vasos.

El duelo tuvo que volver a ser interrumpido. Tras consultar con el triángulo local, se decidió suspender definitivamente el duelo.

Inicio de temporada dramático

Bajo el mando del nuevo entrenador Anthony Correia, el Utrecht firmó un arranque de temporada muy decepcionante, tras derrotas ante el FC Groningen (2-1), el AZ (1-4), el PSV (1-6) y un empate ante el Sparta Rotterdam (3-3). En casa ante el Go Ahead, que había sumado siete puntos en sus primeros cuatro partidos, los de la Domstad esperaban por fin lograr su primera victoria.

El Utrecht empezó bastante bien el duelo de la mano de Ángel Alarcón, pero fue el Go Ahead el que abrió el marcador a los dieciocho minutos. Mathis Suray lo intentó desde lejos y el balón voló de forma magnífica por encima de Vasilios Barkas: 0-1.

Después, el Go Ahead se hizo más con la iniciativa y tuvo una ocasión por medio de Stefán Sigurdarson. Sin embargo, en una posición prometedora le pegó al aire. En la otra parte del campo, el suplente Adrian Blake desperdició una gran ocasión poco después del descanso al rematar fuera.

Después todo fue muy rápido. Barkas aún detuvo un remate de Victor Edvardsen, pero en el rechace Søren Tengstedt firmó el 0-2. Y no mucho después, el propio Edvardsen empujó el 0-3 tras un pase atrás de Tengstedt.

De Wit recortó distancias tras la primera suspensión temporal (1-3), pero entonces el partido fue suspendido definitivamente. Presumiblemente, el duelo, al que aún le quedan unos treinta minutos, se completará en algún momento de los próximos días.