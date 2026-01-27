FC Juárez vs Cruz Azul, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Juárez recibe a Cruz Azul este viernes 30 de enero a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, como parte de la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido FC Juárez vs Cruz Azul del torneo Clausura 2026

Los Bravos han tenido un inicio de campaña irregular con una victoria, un empate y una derrota y tratarán de regresar a la senda del triunfo en el arranque de la fecha 4, en un duelo que pinta complicado contra los Cementeros.

La Máquina por su parte, suma dos triunfos consecutivos tras caer en su visita a León en la primera jornada y va por una tercera en la frontera, con la cual podría empatar de manera momentánea a las Chivas en la cima de la tabla general del futbol mexicano.

Cómo ver FC Juárez vs Cruz Azul, por Clausura 2026:

Cómo ver FC Juárez vs Cruz Azul, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox, Fox One Estados Unidos Fox Deportes, Universo, Estrella TV, Peacock, Fubo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Azteca 7, Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Fox Deportes, Universo, Estrella TV, Peacock, Fubo. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de FC Juárez vs Cruz Azul

Liga MX - Clausura Estadio Benito Juarez

El partido se disputa este viernes 30 de enero a las 21:06 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Benito Juárez.

México: 21:06 horas

Estados Unidos:22:06 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:06 horas

00:06 horas España:04:06 horas (sábado 31)

Noticias del equipo y escuadras

FC Juárez contra Cruz Azul alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Caixinha Alineación probable Suplentes Manager N. Larcamon

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de FC Juárez

Bajo el mando de Pedro Caixinha, FC Juárez espera ser una vez más un 'caballo negro' que logre colarse hasta la Liguilla como lo hicieron el torneo pasado y buscará un 'golpe de autoridad' en casa ante uno de los máximos candidatos al título como lo es Cruz Azul, en un duelo que pinta complicado para su causa.

Se espera que los Bravos ya puedan contar con Luca Martínez Dupuy, el cual llega a reforzar el ataque del conjunto fronterizo tras su paso por el futbol argentina y confían en que pueda ser su hombre gol en el Clausura 2026.

Noticias de Cruz Azul

Cruz Azul ha reaccionado con dos victorias consecutivas; sin embargo, el rendimiento del equipo dirigido por Nicolás Larcamón aún ha dejado mucho qué desear y confían en ir adquiriendo confianza con el paso de los partidos para llegar a su mejor versión y convertirse en serios aspirantes al campeonato.

Tras la caída del fichaje de Miguel Ángel Borja, los Celestes ahora se encuentran trabajando a contrarreloj para encontrar a otro '9' que sea la competencia de Gabriel Fernández y tienen hasta el 9 de febrero para fichar a ese delantero que tanto desean.

El estratega argentino deberá gestionar bien sus piezas, ya que el próximo 4 de febrero, comienzan su camino en la Concacaf Champions Cup contra el Vancouver Football Club, donde tratarán de revalidar el título conquistado en el 2025.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

