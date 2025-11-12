FC Barcelona femenino vs. Real Madrid femenino, El Clásico de LaLiga F: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona femenino recibe a Real Madrid femenino este sábado 15 de noviembre a las 16:00 horas (España) en el estadio Olímpico de Montjuic, por la décima jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga F.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona femenino vs. Real Madrid femenino de LaLiga F 2025-26

Las Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 8-0 a Deportivo Abanca en la fecha 10, con un doblete de Laia Aleixandri, junto a los goles de Vicky López, Claudia Pina, Alexia Putellas y Caroline Graham Hansen. El equipo dirigido por Pere Romeu es líder en la clasificación con 27 puntos.

Por su parte, las Merengues derrotaron por 5-0 a Alhama en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Silvia Cristóbal, Iris Ashley, Linda Caicedo, Lotte Keukelaar, además de un tanto en propia puerta de sus rivales. El cuadro a cargo de Pau Quesada Tormos es segundo en la tabla con 23 unidades.

Cómo ver FC Barcelona femenino vs Real Madrid femenino, LaLiga F 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, Movistar+ Lite, M+ Ellas Vamos Sudamérica DAZN México DAZN Estados Unidos DAZN

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, Movistar+ Lite y M+ Ellas Vamos.

En México, Sudamérica y Estados Unidos el duelo será transmitido por DAZN.

Hora de inicio de FC Barcelona femenino vs Real Madrid femenino

El partido se disputa este sábado 15 de noviembre a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Olímpico de Montjuic.

México:09:00 horas

Argentina: 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos:10:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del FC Barcelona femenino

Las Culés vienen de ganar a mitad de semana en la Champions League Femenina por marcador de 3-0 a OH Leuven, con goles de Alexia Putellas e Irene Paredes. Con el resultado, Barcelona se mantuvo en la cima de la clasificación.

Noticias del Real Madrid femenino

Por su parte, las Merengues debieron conformarse con un empate por 1-1 frente a París FC en la Champions League Femenina, con anotación de Caroline Weir en el minuto 98.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

