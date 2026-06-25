André Onana seguirá en el Trabzonspor la próxima temporada. Así lo confirmaron los periodistas Yagiz Sabuncuoglu y Fabrizio Romano. El club turco lo fichará de nuevo cedido del Manchester United.

Ambos clubes ya han acordado una nueva cesión y se espera que el portero también apruebe la operación.

Trabzonspor pagará un canon de cesión a Manchester United, aunque la cifra no se ha revelado.

Onana, de 30 años, llegó al Inter en 2022 procedente del Ajax y un año después pasó al Manchester United por más de 50 millones de euros.

Fue titular indiscutible en las dos temporadas siguientes, pero la llegada de Senne Lammens le quitó la titularidad el curso pasado.

La pasada campaña jugó 33 partidos con el conjunto turco y dejó la portería a cero en seis ocasiones.

La próxima temporada volverá a defender la portería del tercer clasificado de la última Süper Lig. Onana tiene contrato con el Manchester United hasta mediados de 2028.