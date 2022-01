Ex directivos declararán como testigos por el ‘Barçagate’

Varios ex directivos del Barcelona, entre ellos los que dimitieron a raíz del ‘Barçagate’, se sentarán a declarar ante la jueza que instruye el caso de las redes sociales, la contratación por parte del Barça de una empresa (I3Ventures) que se dedicaba a difamar a través de las redes sociales a exdirectivos del club, a exjugadores como Xavi Hernández o Carles Puyol, exentrenadores como Pep Guardiola, candidatos a la presidencia, empresarios, periodistas, políticos e incluso a algún jugador de la plantilla como Gerard Piqué. Además, los responsables fraccionaron el contrato, superior a 1 millón de euros anuales, en contratos inferiores a 200.000 euros, un hecho que evitó todos los controles internos.

Precisamente, algunas de las partes pedirán a la jueza Alejandra Gil una nueva prórroga de la instrucción del caso -que concluye este 29 de enero- antes de decidir si se archiva o se inicia juicio oral, ya que consideran que todavía faltan diligencias por practicar, entre las cuáles se encuentran las declaraciones que todavía no han sido realizadas y que la misma jueza acordó el pasado mes de julio en un auto al que han tenido acceso Goal y SER Catalunya.

Entre ellas, las de directivos del Barcelona de la época de Josep Maria Bartomeu que dimitieron el 9 de abril de 2020 tras la negativa del presidente a presentar el informe de investigación interna que redactó la compliance officer Noelia Romero, suspendida de empleo y sueldo y luego despedida por orden del ex presidente después de que procediera con su análisis de los hechos. La jueza aceptó la petición de la Fiscalía y citará a los ex vicepresidentes Enric Tombas y Emili Rousaud, así como al directivo y secretario de la junta, Jordi Calsamiglia. Tombas y Calsamiglia formaban parte del Comité de Compliance y Rousaud era el responsable del Comité de Adjudicaciones cuando el caso explotó. Por estos comités deberían haber pasado los contratos firmados con el grupo Nicestream -por sus cantidades-, pero los controles se omitieron y dichos directivos quedaron al margen de la contratación. Los tres dimitieron junto con Maria Teixidor, Silvio Elías y Josep Pont.

También será citada a declarar la ex directiva Marta Plana, quién ocupó las responsabilidades en el Comité de Compliance cuando dimitieron sus compañeros y a quién la compliance Noelia Romero acusó ante la magistrada de haberla coaccionado durante su investigación interna. Sabine Paquer, compliance officer anterior a Romero, y Mireia Simona, su sustituta tras el despido, también serán citadas; al igual que Jordi Joly, ex director corporativo por el que deberían haber pasado dichos contratos, Montserrat Font, ex directora financiera y Xavier Asensi, ex director comercial que se negó a firmar y pagar contratos impuestos por el departamento de presidencia cuando era el encargado de la oficina del club en Hong Kong. También comparecerán como testigos los autores del informe forensic llevado a cabo por Price Waterhouse Coopers, que fue contratado por la junta directiva de Bartomeu pocos días después de la publicación de la noticia.

Bartomeu pedirá declarar

El expresidente del Barcelona tiene la intención de declarar ante la jueza Gil una vez terminen todos los interrogatorios testificales y antes de concluir la instrucción, después de haberse negado a declarar cuando los Mossos d’Esquadra lo detuvieron en marzo y lo trasladaron ante la magistrada. Bartomeu está investigado junto a su mano derecha Jaume Masferrer, el ex CEO del club Òscar Grau, el ex jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez Ponti, y el propietario del grupo Nicestream, Carlos Ibáñez. En el mismo auto de julio en el que Alejandra Gil acepta las declaraciones de los testigos, la misma jueza remarca que “no se acordará practicar la declaración como investigado del Sr. Bartomeu ni del Sr. Masferrer pues ya declararon (acogiéndose a su derecho de no declarar)”. Veremos si cambia de opinión.