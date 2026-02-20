El resurgimiento del Manchester United bajo Michael Carrick está en pleno auge. Los Diablos Rojos están en una posición privilegiada para terminar en puestos de Champions League, antes de su visita al Everton el lunes.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Everton vs Manchester United, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de hoy.

Cómo ver Everton vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo y USA Network.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Everton vs Manchester United

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

El partido se disputa este lunes 23 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Hill Dickinson.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Everton sigue en la pelea por acabar entre los seis primeros, pero la derrota ante Bournemouth la última vez hizo daño a sus esperanzas en ese sentido. Sus rivales de Merseyside, el Liverpool, ocupan actualmente la sexta plaza, con cinco puntos de ventaja sobre los Toffees, y esa derrota ante los Cherries puso fin a una racha de cinco partidos sin perder. Sin embargo, de forma preocupante, las tres últimas derrotas del equipo de David Moyes han llegado todas en su nuevo hogar, el Hill Dickinson Stadium.

El empate del United con el West Ham la última vez frenó una racha de cuatro victorias. El equipo de Carrick solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de la Premier League como visitante, con tres empates en esa secuencia. Bruno Fernandes podría ser el catalizador. El mediapunta portugués ha participado en diez goles en sus últimas nueve apariciones fuera de casa en la Premier League (G2, A8).

Estadísticas clave, noticias de lesiones

Everton no contará con Jake O’Brien tras su expulsión en la derrota ante Bournemouth, y Jack Grealish se perderá lo que resta de temporada por una fractura en el pie.

United tomará una decisión de última hora sobre Mason Mount.

Everton ha perdido cinco de sus últimos nueve partidos en casa de la Premier League (G2 E2), tantos como en sus 28 anteriores (G12 E11).

Manchester United ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos contra equipos dirigidos por Moyes (E1, P3).

Noticias del equipo y plantillas

Everton contra Manchester United alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Moyes Alineación probable Suplentes Manager M. Carrick

