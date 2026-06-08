Etienne Vaessen: «Me tachan de anti-Ajax, pero…»

Etienne Vaessen repasó en D’n Hoefcast la agitada recta final del FC Groningen-Ajax (2-2) en mayo pasado. El Ajax perdió el título, en parte por ese empate y por la actuación del portero.

«En un momento dado quedó claro que podíamos ayudar al PSV», comienza Vaessen su relato. «Había concedido una entrevista a RTV Noord, en la que me preguntaron tres veces: “¿A quién esperas que se proclame campeón?”. No quería decir nada al respecto, pero tras tres preguntas respondí: “Pues que sea el PSV, porque yo soy de Brabante”».

Esa declaración lo puso bajo presión antes del partido. «Cuando el marcador era 2-1 llegó un tiro libre. Durante diez segundos dudé: provocar algo o quedarme en el centro».

«Vi a Wijndal y le di un buen golpe», recuerda. «Se armó el lío, ellos se desconcertaron y yo vi la quinta amarilla».

Le dije: “Esta va a entrar, ya lo verás”. Me llamó payaso y yo admití: “Sí, es verdad”. Al final el balón entró, se desató la locura y, tras el pitido final, todo se descontroló.

Ahora lo veo con perspectiva. Entiendo a los jugadores del Ajax, fui un auténtico pesadilla en ese partido. Klaassen me dio rodillazos en los huevos, Brobbey me agarró…

Les dije: “Ahora no sois campeones, el PSV lo será la semana que viene”. Los entiendo, yo habría hecho lo mismo. Luego intervino el asistente, me agarró y todo se descontroló. No lo justifico. Ahora me pintan como un anti-Ajax… Hace poco jugamos contra ellos en Volendam; parecía que yo hubiera llevado a su club a la quiebra».