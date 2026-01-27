Estudiantes La Plata vs. Boca Juniors, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Estudiantes La Plata recibe a Boca Juniors este miércoles 28 de enero a las 21:15 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el Estudiantes La Plata vs. Boca Juniors del Torneo Apertura 2026

El Pincha llega al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Independiente en la fecha 1, con gol de Fabricio Pérez. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez buscará hacerse fuerte en casa y conseguir su primera victoria del torneo.

Por su parte, el Xeneize venció por 1-0 a Deportivo Riestra en su más reciente partido de liga, con anotación de Lautaro Di Lollo. El cuadro a cargo de Claudio Úbeda apunta a colocarse en lo alto de la clasificación desde el arranque del certamen.

Cómo ver Estudiantes La Plata vs Boca Juniors, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga de Campeones y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN Premium (Argentina), ESPN y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y TyC Sports International y Fubo Sports.

Hora de inicio de Estudiantes La Plata vs Boca Juniors

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:15 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Jorge Luis Hirschi.

México: 18:15 horas

España: 01:15 horas (jueves 29)

Estados Unidos: 19:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Estudiantes contra Boca Juniors alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager E. Dominguez Alineación probable Suplentes Manager C. Ubeda

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Estudiantes La Plata

Un tema del que se ha hablado en los últimos días es el interés de Boca Juniors por Ascacíbar, e incluso se reporta una oferta formal del Xeneize, la cual podría incluir un intercambio con Brian Aguirre.

Eduardo Domínguez ya se expresó respecto al tema en días anteriores.

“Nosotros sabemos sobre la realidad institucional, por eso ante eso no nos podemos alarmar. El club fue claro, necesita vender”, explicó.

“Me parece lo más normal del mundo que te vengan a buscar los dos grandes del fútbol argentino. Ellos pueden comprar constantemente, nosotros tenemos que vender para poder potenciar jugadores", agregó.

Noticias del Boca Juniors

El Xenieze sufrió una dura baja en el debut, ya que se confirmó la gravedad del tema de la lesión que afecta a Alan Velasco tras el triunfo del fin de semana. El atacante argentino padece una distensión de Grado 2 de ligamento colateral medial en la rodilla izquierza, problema que debería costarle hasta dos meses de inactividad.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

