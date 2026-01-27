Goal.com
Estudiantes La Plata vs. Boca Juniors, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido del Torneo Apertura 2026 entre Estudiantes La Plata y Boca Juniors, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Estudiantes La Plata recibe a Boca Juniors este miércoles 28 de enero a las 21:15 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el Estudiantes La Plata vs. Boca Juniors del Torneo Apertura 2026

El Pincha llega al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Independiente en la fecha 1, con gol de Fabricio Pérez. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez buscará hacerse fuerte en casa y conseguir su primera victoria del torneo.

Por su parte, el Xeneize venció por 1-0 a Deportivo Riestra en su más reciente partido de liga, con anotación de Lautaro Di Lollo. El cuadro a cargo de Claudio Úbeda apunta a colocarse en lo alto de la clasificación desde el arranque del certamen.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Estudiantes La Plata vs Boca Juniors, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
FuboVer aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga de Campeones y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN Premium (Argentina), ESPN y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y TyC Sports International y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Estudiantes La Plata vs Boca Juniors

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:15 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Jorge Luis Hirschi.

  • México: 18:15 horas
  • España: 01:15 horas (jueves 29)
  • Estados Unidos: 19:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Estudiantes contra Boca Juniors alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias de Estudiantes La Plata

Un tema del que se ha hablado en los últimos días es el interés de Boca Juniors por Ascacíbar, e incluso se reporta una oferta formal del Xeneize, la cual podría incluir un intercambio con Brian Aguirre.

Eduardo Domínguez ya se expresó respecto al tema en días anteriores.

“Nosotros sabemos sobre la realidad institucional, por eso ante eso no nos podemos alarmar. El club fue claro, necesita vender”, explicó.

“Me parece lo más normal del mundo que te vengan a buscar los dos grandes del fútbol argentino. Ellos pueden comprar constantemente, nosotros tenemos que vender para poder potenciar jugadores", agregó.

Noticias del Boca Juniors

El Xenieze sufrió una dura baja en el debut, ya que se confirmó la gravedad del tema de la lesión que afecta a Alan Velasco tras el triunfo del fin de semana. El atacante argentino padece una distensión de Grado 2 de ligamento colateral medial en la rodilla izquierza, problema que debería costarle hasta dos meses de inactividad.

Cómo llegan al partido

