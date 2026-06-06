Estados Unidos acosa a los jugadores de Irán con una medida molesta

La selección iraní tendrá restricciones de viaje durante el Mundial. Según el embajador iraní en México, el equipo solo podrá entrar temporalmente a Estados Unidos para jugar y deberá salir inmediatamente después de cada partido.

Debido a las tensiones en Oriente Medio, Irán permanecerá en México durante todo el Mundial; inicialmente planeaba concentrarse en Arizona, pero canceló ese plan. Se espera que el equipo llegue el domingo.

Según el embajador, podrán ingresar por la mañana de los partidos y regresar a México por la tarde, por lo que no tendrán residencia fija en EE. UU.

A los problemas logísticos se suma la reciente incertidumbre sobre los visados: durante semanas no se sabía si todos los jugadores y el cuerpo técnico podrían viajar a Estados Unidos.

El viernes se confirmó que todos los jugadores ya cuentan con visado válido, por lo que su participación en la fase de grupos en Estados Unidos está garantizada.

Sin embargo, doce miembros del cuerpo técnico aún esperan el visado, entre ellos el director del equipo, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y el responsable de prensa.

Pese a ello, viajarán el sábado a Tijuana con la esperanza de solicitar de nuevo el visado desde la ciudad fronteriza.

Irán debutará el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, jugará contra Bélgica el 21 en la misma ciudad y cerrará el grupo frente a Egipto el 26 en Seattle.