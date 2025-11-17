España vs. Turquía, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

España recibe a Turquía este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio La Cartuja, por la sexta jornada del Grupo E de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el España vs. Turquía de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

La Roja llega al compromiso después de vencer por marcador de 4-0 a Georgia en la fecha cinco, con un doblete de Mikel Oyarzabal, junto a los goles de Martín Zubimendi y Ferran Torres. El equipo dirigido por Luis de la Fuente es líder en el Grupo E con 15 puntos, por lo que solo una goleada de escándalo les podría arrebatar el boleto directo al Mundial.

Por su parte, los Otomanos derrotaron por 2-0 a Bulgaria en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotación de Hakan Calhanoglu. El cuadro a cargo de Vincenzo Montella es segundo en la tabla con 12 unidades, con el repechaje asegurado, ya que tendría que ganar por una diferencia de siete tantos para avanzar de manera directa a la Copa del Mundo.

Cómo ver España vs Turquía, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España La 1 TVE, RTVE Play Sudamérica ESPN, Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX

El partido estará disponible en España a través de La 1 TVE y RTVE Play, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Hora de inicio de España vs Turquía

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo E Estadio de La Cartuja

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio La Cartuja.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de la Selección de España

Luis de la Fuente habló en conferencia de prensa sobre diferentes temas, entre ellos, la clasificación al Mundial y si considera que se encuentra entre los mejores entrenadores del mundo.

"Representa todo. Siempre he sido un fil seguidor de la selección española. Es un honor dirigir a la selección de mi país. Es lo máximo para un entrenador. Para mí, con todo lo vivido, poder dirigirla en un Mundial, me hace sentir y darme cuenta de lo que significa", expresó sobre la inminente clasificación al Mundial.

"No tengo vanidad para decir eso, me sonroja. Es un honor y orgullo que se hable de la selección, huir de la etiqueta por individuos. Es lo que hay que destacar. Solo trato de hacer cada día mejor mi trabajo y que los futbolistas se sientas bien con nosotros y estar a la altura de la exigencia", comentó al ser cuestionado si es el mejor DT del mundo.

Noticias de la Selección de Turquía

Los Otomanos buscan regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 2002, cuando consiguieron el tercer lugar, momento que cada vez se ve más lejano.

Cómo llegan al partido

