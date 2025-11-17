Escocia vs. Dinamarca, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Escocia recibe a Dinamarca este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Hampden Park, por la sexta jornada del Grupo C de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Escocia vs. Dinamarca de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

El Ejercito de Tartán llega al compromiso después de perder por marcador de 2-3 a manos de Grecia en la fecha nueve, a pesar de los goles de Ben Doak y Ryan Christie. El equipo dirigido por Steve Clarke es segundo en el Grupo C con 10 puntos, de manera que necesitan una victoria para lograr el boleto directo al Mundial, mientras que el repechaje ya lo tienen asegurado.

Por su parte, la Dinamita Roja empató por 2-2 frene a Bielorrusia en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotaciones de Mikkel Damsgaard y Gustav Isaksen. El cuadro a cargo de Brian Riemer es líder en la tabla con 11 unidades, por lo que le basta un empate para asegurar su lugar en la Copa del Mundo.

Cómo ver Escocia vs Dinamarca, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica ESPN 2, Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX y Fubo Sports.

Hora de inicio de Escocia vs Dinamarca

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Hampden Park.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Escocia

El Ejercito de Tartán no clasifica a una Copa del Mundo desde la edición de 1998.

Noticias de la Selección de Dinamarca

Desde su debut en 1986, la Dinamita Roja se ha convertido en un invitado regular en los Mundiales, situación que buscan mantener con la que sería su tercera clasificación consecutiva al torneo.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

