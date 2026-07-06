Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

«Es increíble»... Marquinhos señala la causa de la debacle de Brasil

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
Marquinhos
Brasil
Noruega
EE. UU.

Reconoció las deficiencias de su equipo

Marquinhos, defensa y capitán de Brasil, mostró su decepción tras la eliminación en octavos del Mundial ante Noruega (2-1) y criticó los puntos débiles de su equipo.

Al final del partido, asumió su responsabilidad y reflejó la decepción del vestuario.

El capitán del París Saint-Germain admitió las deficiencias del equipo y reafirmó su liderazgo.

En declaraciones a Foot Mercato, afirmó: «Es increíble. Es realmente difícil hablar de ello. Tenemos que aceptar este fracaso y ser críticos con nosotros mismos. Por experiencia, sabemos que estos partidos son muy difíciles. Cada balón es decisivo».

Noruega aprovechó sus ocasiones y nosotros no. En un Mundial avanza el que menos falla. Asumimos la responsabilidad. Soy el capitán y uno de los más experimentados; asumimos la responsabilidad y debemos ser pacientes con los jóvenes».

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

 Y concluyó: «No podemos ir al Mundial con estos resultados».

El defensa brasileño añadió que deben empezar casi de cero para evitar repetir este escenario en el próximo Mundial.

Hemos hecho un gran esfuerzo, pero cometimos errores en momentos clave. El fútbol actual está muy igualado y debemos aprender de nuestros fallos. Gracias a todos los que vinieron a ver el partido y nos apoyaron. Espero que el público siga apoyando a los jugadores en las próximas generaciones. Tenemos por delante cuatro años de trabajo para prepararnos para el próximo Mundial. Hoy comienza una nueva etapa».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google