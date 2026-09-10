¿Es el Arsenal el mejor equipo del mundo? De Bruyne responde

El belga Kevin De Bruyne, estrella del Nápoles, elogió al Arsenal y lo describió como "el mejor equipo del mundo", tras la victoria del conjunto del entrenador Mikel Arteta sobre el club del sur de Italia en la Liga de Campeones de Europa.

El Arsenal ofreció otra gran actuación en su partido inaugural de la Liga de Campeones de Europa en Italia, la noche del miércoles, y logró la victoria (1-0) con un gol del capitán Martin Ødegaard.

El Arsenal conquistó el título de la Premier League la temporada pasada por primera vez desde 2004, y también alcanzó la final de la Liga de Campeones de Europa, aunque perdió en los penaltis ante el Paris Saint-Germain.

El equipo de Arteta parece preparado para competir en ambos frentes de nuevo esta temporada, después de que la victoria sobre el Nápoles prolongara su inicio perfecto de temporada hasta cinco partidos.

Y pese a su decepción por no lograr ningún resultado positivo en el encuentro, De Bruyne consideró que el Nápoles "ofreció una buena actuación" en su partido inaugural europeo teniendo en cuenta la calidad del Arsenal.

El reportero de la cadena CBS Sports le dijo a De Bruyne tras el partido: "Hablemos del encuentro. Me parece que el Nápoles hizo un partido realmente bueno, pero ¿su rival es quizás el mejor equipo del mundo en este momento?".

De Bruyne, leyenda del Manchester City, respondió, según recogió el diario inglés "Metro": "Estoy de acuerdo, son los campeones de Inglaterra y perdieron la última final de la Liga de Campeones de Europa en los penaltis, así que sabemos lo fuertes que son".

Y prosiguió: "Creo que ya ofrecimos una buena actuación; cuando intentamos jugar, tuvimos algunos momentos en los que generamos ocasiones y, por supuesto, tuvimos que replegarnos en ocasiones, y en la segunda parte les concedimos muchas oportunidades, estuvimos muy replegados".

Y concluyó: "Pero después tuvimos de nuevo algunos buenos momentos, y eso es una mejora para mí respecto a lo que vi en los primeros partidos. Empezamos a jugar mejor, y eso es algo positivo".

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