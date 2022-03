Entrevista Goal | Kubo: "Jugar contra el Madrid es especial"

Por Jorge C. Picón - Takefusa Kubo (20 años) afronta con ilusión un nuevo partido contra el Real Madrid (lunes a las 21:00). El japonés se ha acostumbrado a jugar contra el que equipo con el que firmó en 2019, pero con el que todavía no ha debutado en partido oficial. Cuatro cesiones después, es la sexta vez que se cruza con los blancos habiendo jugado cinco duelos, tres con el Mallorca, uno con el Villarreal y otro con el Getafe. "Todos los partidos son importantes, pero claro que es especial para mí enfrentarse al Real Madrid", afirma en exclusiva para Goal antes del choque. Eso sí, no se anima a predecir si celebraría un gol el próximo lunes. "Depende de la situación de partido, pero sería un gol muy importante para mí si marco", expresa.

Take guarda una gran relación con sus compañeros del Madrid, pero prefiere mantener la distancia en esta clase de partidos y centrarse en sacar el mejor resultado para su equipo. "No intercambio muchos mensajes con los jugadores del Madrid, la verdad. Ahora soy jugador del Mallorca y tengo que estar centrado en mi equipo hasta final de temporada", explica en Goal.

Respecto a la remontada contra el PSG, el japonés comenta que pudo verla y que sueña con jugar esa clase de partidos. "Tuvo un nivel altísimo y se lo llevó el Madrid en 15 minutos. Me hizo pensar que un partido puede cambiar radicalmente en cualquier momento y que hay que estar muy concentrado. Y que me gustaría jugar estos grandes partidos de elite", comenta asombrado.

También habló sobre su actualidad en el conjunto mallorquinista. Su temporada se complicó por una lesión de rodilla, pero aún así está jugando muchos minutos a buen nivel y espera seguir así en el último tramo de curso. "Seguro que hubiese sido mucho mejor sin la lesión de rodilla por que me perdí partidos importantes tanto en el Mallorca como en la selección, pero ya es pasado y no me puedo quejar. Los últimos partidos de la temporada son los más importantes y daré lo mejor de mi para conseguir los objetivos", analiza para este medio.

Todo el trabajo que lleva realizando los últimos tres años tienen el objetivo de mejorar y ganarse un hueco en la primera plantilla del Real Madrid. El japonés asegura en Goal que dará lo mejor de si mismo cuando le den la oportunidad. "En cuanto el club decida darme la oportunidad, intentaré demostrar todo lo que puedo hacer. Mi objetivo siempre ha sido formar parte de la plantilla del Real Madrid", sentencia.

El artículo sigue a continuación

El plan sigue en marcha

Kubo, titular en el Mallorca siempre que ha estado disponible para Luis García Plaza, suma 1.335 minutos repartidos en 21 partidos. Ha conseguido dos goles y tres asistencias. Además, es el tercer máximo regateador de su equipo con 30 completados. Tiene por delante a Dani Rodríguez (50) y Maffeo (40), ambos con muchos más minutos disputados. El porcentaje de acierto en el regate es del 58% para el japonés.

El plan sigue siendo tener su oportunidad en el Madrid la temporada que viene. Para ello, es importante que se cumplan dos requisitos. El primero y primordial es que Vinicius sea capaz de conseguir la nacionalidad que lleva casi dos años gestionando. El segundo es que se produzcan algunas salidas para dejarle espacio en la plantilla. En Valdebebas se mantienen en contacto con él y siguen de cerca su evolución. Es un jugador en el que confían mucho de cara al futuro. Tarde o temprano, Kubo jugará de blanco.

Jorge C. Picón