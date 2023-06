Boca 4-0 Monagas por la Copa Libertadores 2023: partido online, resultado y formaciones

En su última presentación del Grupo F, el Xeneize venció 4-0 a Monagas y se aseguró el liderazgo del grupo.

La Bombonera vivió una verdadera noche de Copa Libertadores en el cierre del Grupo F, Boca goleó 4-0 a Monagas y se aseguró holgadamente el primer puesto. El equipo venía siendo visto de reojo por sus hinchas tras las últimas actuaciones en la liga nacional, pero logró redondear una buena actuación ante un pobre rival que quedó último en la zona.

El trámite tuvo sus momentos complicados, especialmente a los 35' cuando el local se quedó con uno menos por la expulsión de Bruno Valdez. No obstante, tan solo cuatro minutos más tarde, Marcelo Weigandt abrió el marcador.

En la etapa final todo se descomprimió rápido gracias a la roja que vio Abdiel Arroyo no bien comenzar. Con igualdad numérica fue cuestión de tiempo para que se incline la balanza, y fue, como no podía ser de otra manera, con un gol de un lateral: Valentín Barco, que ya no puede ser catalogado sólo en una posición, marcó por primera vez en la máxima categoría e hizo delirar al pueblo xeneize.

Con los venezolanos al borde del nocaut, Luis Vázquez logró volver al grito sagrado y lo hizo en dos oportunidades. De esta manera, Boca cerró un trámite redondo y espera rival en octavos de final. ¿Será River?

Copa Libertadores 2023: cuándo empieza, clasificados y fixture

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

BOCA JUNIORS - MONAGAS, MINUTO A MINUTO

El minuto a minuto entre el Xeneize y el Azulgrana.

¡GOL DE BOCA! El 38 está cargado como hace rato no lo estaba, gran definición para su doblete personal.

¡GOL DE BOCA! Luis Vázquez se sacó la mufa y logró volver al gol para liquidar el partido.

¡GOL DE BOCA! El Colo Barco logró su primer tanto en primera de esta manera.

Infracción de Arroyo y es Monagas es el que ahora se queda con diez.

¡GOL DE BOCA! Un minuto después de quedarse con diez, Weigandt la empujó sobre la línea para el 1-0.

Boca se queda con uno menos: se fue expulsado Bruno Valdez.

Buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Boca Juniors enfrenta a Monagas en la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 en el estadio de la Bombonera.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Boca Juniors - Monagas FECHA Jueves, 29 de junio ESTADIO Bombonera - Buenos Aires, Argentina HORARIO 19:00 (ARG, BRA), 18:00 (CHI), 17:00 (COL), 16:00 (MEX)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El encuentro entre el Xeneize y el Azulgrana será transmitido en Argentina por Fox Sports. En Chile, Colombia y México estará disponible a través de la señal de ESPN. En Estados Unidos se podrá seguir por beIN Sports.

En streaming se podrá seguir en México y Sudamérica a través de Star+.

PAÍS CANAL Argentina 106-108 (Cablevisión), 101-103/1013-1015 (TeleCentro), 605 y 608-609/1605 y 1608-1609 (DirecTV) Chile 840-843 (VTR), 621-624 (DirecTV) Colombia 510-512 (Claro TV), 28-30 (Tigo) México ESPN: 548/551 - 1548/1551/1559 (Sky), 895-897 (Izzi), 520/558/561 (Total Play Estados Unidos 860-861 (DishLatino)

FORMACIONES

BOCA

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nahuel Valentini, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Martín Payero; Pol Fernández, Miguel Merentiel, Valentín Barco. DT: Jorge Almirón.

MONAGAS

Jorge Roa; Iván Anderson, Rubén Ramírez, Christopher Rodríguez, Cristhian Rivas; David Martinez, Edson Castillo, Andrés Romero, Edgar Carrión; Fernando Basante Y Abdiel Arroyo. DT: Jhonny Ferreira