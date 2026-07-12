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En vídeo: Shubair revela cómo detuvo el penalti de Messi

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
M. Shobeir
L. Messi
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Egipto

Mustafa Shubair, portero de Egipto, explicó cómo detuvo el penalti de Lionel Messi en los octavos del Mundial, que acabó 2-3 a favor de Argentina.

En una entrevista con MBC Masr, Shubair explicó que había estudiado la forma de lanzar penaltis de Messi.

Explicó que el astro argentino se acerca con calma y espera el movimiento del portero para enviar el balón a la esquina contraria.

«Messi hizo eso al fallar el penalti contra Austria, lo que le llevó a cambiar su estilo en el partido contra Egipto, pero yo me mantuve firme en mi posición hasta el último momento», señaló.

Reconoce que la suerte influye: ya detuvo un penalti a Irán, pero no pudo con los de Australia, que fallaron dos fuera.

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Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Shubair insiste en que, más allá del estudio del rival, en los penaltis manda la suerte.

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