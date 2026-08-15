El portugués Samu Costa, centrocampista del Al Nassr, imitó el papel de su compatriota Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, en su debut con "Al Alami" en la Liga Roshn saudí.

El Al Nassr venció a su invitado el Al Fateh por 3-0, en el partido que enfrentó a ambos este sábado en el estadio Al Awwal Park, en la primera jornada de la Liga Roshn.

El partido presenció el debut de Samu Costa con el Al Nassr, ya que participó como suplente en la segunda mitad del encuentro, antes de anotar su primer gol y el tercero de su equipo.

Tras el final del partido, Costa asumió el papel de Ronaldo en la celebración con la afición del Al Nassr en el estadio Al Awwal Park, donde se colocó frente a ellos y les devolvió el saludo con entusiasmo, un papel que "El Don" desempeñaba en los partidos anteriores.

Esto ocurrió en ausencia de Ronaldo del partido, ya que el técnico australiano Ange Postecoglou lo descartó por falta de preparación, aunque estuvo presente en el estadio Al Awwal Park para apoyar al equipo.

Cabe recordar que el triplete del Al Nassr lo colocó en la cima de la Liga Roshn saudí tras el final de la primera jornada, con 3 puntos, por diferencia de goles frente al Al Hilal, que descendió al segundo puesto.