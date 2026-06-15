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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

En vídeo: Momento excepcional: Egipto vence a Arabia Saudí con gol de Imam Ashour

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
E. Ashour
Arabia Saudí
Bélgica
Egipto
EE. UU.
Arabia Saudita

Un número que casi nunca se repite.

Imam Ashour, estrella de Egipto, puso a los Faraones por delante ante Bélgica este lunes en el estadio Lumin, en el Grupo 7 de la Copa del Mundo 2026.

El tanto, llegado en el minuto 20, se gestó en una jugada colectiva que Mohamed Salah culminó con un pase preciso. Ashour controló y, desde fuera del área, batió al portero belga Thibaut Courtois con un potente disparo.

Según la red francesa «Stats Foot», es apenas la segunda vez que Egipto se adelanta en un Mundial, tras su gol frente a Arabia Saudí el 25 de junio de 2018.

Es la cuarta participación de Egipto en el Mundial, la primera desde Rusia 2018.

Es su cuarta participación y buscan afianzarse entre las mejores selecciones de África y el mundo árabe, con la ilusión de lograr un nuevo hito liderados por Mohamed Salah, su gran estrella.

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