En vídeo: Infantino elogia el partido entre Egipto e Irán

Khaled Al-Dandali, vicepresidente de la Federación Egipcia de Fútbol, cree que quedar segundos del grupo en el Mundial 2026 da ventaja: más tiempo de descanso antes de los dieciseisavos.

El empate 1-1 ante Irán en la última jornada dejó a Egipto segundo del grupo, con cinco puntos, uno menos que Bélgica, que ganó el grupo por diferencia de goles.

Así, Egipto se medirá a Australia, segunda del Grupo D, en dieciseisavos.

En una entrevista con «Modern MTI TV», Al-Dandali afirmó: «Nos hemos clasificado para la siguiente ronda sin perder y ya teníamos el pase antes de la última jornada; además, solo nos separó un gol del líder».

Sobre el estado físico, añadió: «La lesión de Mohamed Salah es leve y debería estar listo para el próximo partido. La de Mohamed Abdel Moneim es muscular, sin afectar a la rodilla, mientras que aún se desconoce la gravedad de la de Ahmed Fattouh».

Además, explicó el plan de desplazamientos: «Regresaremos a Spokane según el programa de la FIFA antes de viajar a Texas y nos reuniremos con el cuerpo técnico, encabezado por Husam e Ibrahim Hassan, para fijar la fecha de salida».

Además, valoramos extender la estancia en Spokane dos días más por el ambiente tranquilo y apartado de la afición, y tomaremos la decisión que más convenga al equipo.

Sobre el duelo ante Australia, Al-Dandali afirmó: «Todos los rivales son fuertes y hemos visto muchas sorpresas en este torneo, pero Australia no está al nivel de Francia».

Consideró que quedar segundos podría beneficiar a los Faraones y explicó: «Quizá el segundo puesto sea mejor para nosotros, pues nos da dos días más de descanso y jugaremos el viernes en lugar del miércoles, lo que ayudará al equipo a prepararse mejor».

Finalmente, destacó el elogio de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien les dijo media hora después del partido que el encuentro había sido muy entretenido.