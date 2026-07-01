En vídeo: Harry Kane supera a Pelé y empata a Gerd Müller por partida doble

Harry Kane, estrella de Inglaterra, marcó dos goles ante la República Democrática del Congo este miércoles en la ronda de 32 del Mundial 2026.

Kane dio la vuelta al marcador, que favorecía a la República Democrática del Congo por 1-0, y llevó a los Tres Leones a los octavos de final, donde se medirán a México.

Kane abrió el marcador de cabeza en el 75, tras centro de Gordon, y Mpasi nada pudo hacer.

A continuación marcó el segundo en el 86 con un disparo potente tras otro pase del nuevo fichaje del Barcelona.

Kane suma 5 goles en el torneo (doblete a Croacia y uno a Panamá) y es segundo en la lucha por el Botín de Oro, por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi, ambos con 6.

Con 13 tantos, Kane ya es el segundo máximo goleador inglés en Mundiales.

Según «Opta», superó los 12 goles de Pelé y ya es sexto en la lista histórica, por detrás de Müller (14).

Así, empata en el sexto lugar con el francés Just Fontaine (13), por detrás del alemán Gerd Müller (14).

En la cima están Lionel Messi (19 goles) y Kylian Mbappé (18).

Además, Kane empató otro récord de Müller al convertirse en el segundo jugador con más goles en una misma temporada entre club y selección (72 tantos), tras la marca del alemán en la temporada 1972-1973. mientras que Messi lidera con 82 tantos en la 2011-2012, según «Stats Foot».

Además, el jugador del Bayern Múnich es el segundo máximo goleador de Inglaterra en eliminatorias mundialistas, con 5 tantos, por detrás de Gary Lineker (6).

Además, Kane es el primer inglés en marcar un doblete en eliminatorias mundialistas desde que Lineker lo hiciera ante Camerún en 1990.