En vídeo: Hamza Abdelkarim sorprende a Flick con su llegada anticipada

El FC Barcelona ha iniciado este lunes los preparativos para la nueva temporada en la Ciudad Deportiva Juan Gamper, con los habituales reconocimientos médicos y físicos.

Según Mundo Deportivo, el técnico alemán Hans Flick, que inicia su tercera temporada, fue el primero en llegar.

El Barça debutará en La Liga en la segunda jornada, tras aplazarse su estreno por la presencia de diez jugadores en las semifinales del Mundial.

El canterano Toni Fernández, con futuro aún incierto, fue el primero en llegar para iniciar la pretemporada a las órdenes de Flick.

A continuación se presentó Hamza Abdelkarim, quien apenas descansó tras disputar el Mundial con Egipto.

Hamza sorprendió a Flick al llegar antes de lo previsto con su familia.

También se presentó Rony Bardji, quien arranca la pretemporada con el Barça, aunque su futuro aún no está definido y podría salir cedido.

Entre los primeros del primer equipo en someterse a los reconocimientos médicos estuvo el centrocampista Marc Casado, mientras que el portero Marc-André ter Stegen acaparó la atención, aunque su futuro en el club aún se define.

Alejandro Balde y el portero polaco Wojciech Szczęsny también iniciaron la pretemporada, con el guardameta confirmando su continuidad.

El primer día también estuvo Fermín López, y se sumaron Héctor Fort, Marc Bernal, Gerard Martín y Andreas Christensen.