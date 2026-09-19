El italiano Roberto de Zerbi, director técnico del Tottenham Hotspur, recibió dos golpes dolorosos durante la primera parte del enfrentamiento ante el Aston Villa, que reúne a ambos equipos hoy sábado, en el marco de la quinta jornada de la Premier League.

Los problemas del Tottenham comenzaron pronto, después de que el español Pedro Porro, lateral derecho del equipo, sufriera una lesión en el minuto 17, cayendo sobre el terreno de juego en medio de una rápida intervención del cuerpo médico del Tottenham.

El cuerpo médico intentó comprobar el estado de Porro y ayudarle a completar el partido, pero el jugador no pudo continuar el encuentro, por lo que De Zerbi se vio obligado a realizar un cambio forzado tan solo un minuto después.

El técnico italiano decidió retirar a Pedro Porro del campo e introducir a su compañero Archie Gray en su lugar en el minuto 18, en el primer cambio forzado del Tottenham durante el partido.

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El sufrimiento del Tottenham no se detuvo en la lesión de Porro, ya que el equipo recibió otro golpe en el tiempo añadido de la primera parte, después de que el Aston Villa lograra anotar el gol de la ventaja en el minuto 45+4.

El gol llegó tras un error conjunto de la defensa y el portero del Tottenham, cuando Boubacar Kamara envió un centro al interior del área, que remató Yohan Manzambi con un potente disparo, colocando el balón dentro de la red.

La red de estadísticas "Squawka" señaló que el Tottenham no logró ganar ninguno de sus últimos 36 partidos en la Premier League en los que encajó el primer gol, indicando que la última vez que el equipo consiguió una victoria tras ir por detrás fue ante el Aston Villa el 3 de noviembre de 2024.

El Tottenham busca conseguir su primera victoria en la Premier League esta temporada, después de haber comenzado la competición de forma titubeante. El equipo perdió ante el Brentford y el Newcastle en las dos primeras jornadas, antes de empatar sin goles con el Nottingham Forest y el Everton, prolongando su búsqueda de su primer triunfo. El sufrimiento del Tottenham también se extendió a la Copa de la Liga de Clubes Profesionales de Inglaterra, tras despedirse del torneo con una derrota ante el Liverpool por 3-1.

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