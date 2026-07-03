Imam Ashour marcó en el minuto 13 y dio la ventaja a Egipto sobre Australia en el partido de la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, disputado esta tarde en Dallas, Estados Unidos.

Con este tanto, el mediocampista suma dos goles en el torneo, igualando a Mohamed Salah (2018) y Abdel Rahman Fawzi (1934) como los únicos egipcios con dos dianas en un mismo Mundial.

El excentrocampista del Zamalek es el segundo jugador egipcio que marca en la fase eliminatoria, tras Abd al-Rahman Fawzi, autor de dos goles en la derrota 4-2 contra Hungría en 1934.

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Ashour había marcado su primer gol en el Mundial frente a Bélgica el mes pasado, durante el empate 1-1 en la primera jornada del Grupo 7.

Mohamed Salah es el máximo goleador de Egipto en la Copa del Mundo, con 3 goles.

Egipto avanzó a dieciseisavos como segundo del grupo, con 5 puntos, por detrás de Bélgica.

El ganador de Egipto-Australia se medirá en octavos al vencedor de Argentina-Cabo Verde.



