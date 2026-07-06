El Tottenham Hotspur ha presentado a Sandro Tonali a través de sus canales oficiales. El traspaso, con bonificaciones, ronda los 115 millones de euros. Tonali ha firmado hasta 2032.

Ambos clubes negociaban desde hacía semanas. El Tottenham seguía al centrocampista italiano, vinculado al Newcastle hasta 2028, y Transfermarkt lo valora en 80 millones.

El Manchester City y el Arsenal también lo buscaron, pero el técnico Roberto De Zerbi se impuso en la pugna.

Tonali, de 26 años, llegó al Newcastle en 2023 y ganó la EFL Cup en 2025. Antes jugó en Brescia y AC Milan.

El Tottenham se muestra muy activo: Andy Robertson, Marcos Senesi y Martin Dubravka llegaron libres, y Jan Paul van Hecke costó 60 millones de euros al Brighton.

Además, Mateus Fernandes llegará procedente del West Ham tras pasar el reconocimiento médico.

El club londinense abonará 85 millones de libras (casi 99 millones de euros) por Fernandes, lo que lo convertirá en el fichaje más caro de su historia, superando los 65 millones pagados por Xavi Simons.