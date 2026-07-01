El Tottenham Hotspur bate el récord de traspasos con un fichaje de 115 millones

El Tottenham Hotspur ha acordado con el Newcastle United el fichaje de Sandro Tonali, según David Ornstein de The Athletic. La operación, con bonificaciones, rondaría los 115 millones de euros. Tonali firmará un contrato de varios años tras pasar el reconocimiento médico.

Las conversaciones entre ambos clubes se alargaron durante meses. El Tottenham llevaba tiempo interesado en el centrocampista italiano, que tiene contrato con el Newcastle hasta mediados de 2028. Transfermarkt estima actualmente su valor en 80 millones de euros.

El Manchester City y el Arsenal también mostraron interés, pero el técnico Roberto De Zerbi se impone en la pugna.

Tonali, de 26 años, llegó al Newcastle en 2023 y ganó la EFL Cup en 2025. Antes jugó en Brescia y AC Milan.

El Tottenham se ha mostrado muy activo: fichó a Andy Robertson, Marcos Senesi y Martin Dubravka como agentes libres, y a Jan Paul van Hecke por 60 millones de euros procedente del Brighton.

Además, Mateus Fernandes llegará procedente del West Ham tras recibir el visto bueno para someterse a reconocimiento médico.

El club londinense abonará 85 millones de libras (casi 99 millones de euros) por Fernandes, lo que lo convertirá en el fichaje más caro de su historia, superando los 65 millones pagados por Xavi Simons.