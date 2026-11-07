El "Sport" español: gran revés para Hamza Abdel Karim

La salida de Hossam Hassan del banquillo de la selección de Egipto representa un nuevo golpe para el joven delantero Hamza Abdelkarim, jugador del Barcelona, después de perder a uno de los principales apoyos de su carrera, quien le dio la oportunidad de aparecer con la selección en el Mundial, pese a su corta edad y su escasa experiencia internacional.

El diario español "Sport" puso el foco en el impacto que la marcha de Hossam Hassan al frente de Egipto tendrá sobre el futuro de Hamza Abdelkarim, al considerar que el cambio en el cuerpo técnico supone un revés para el delantero egipcio, que gozó de la confianza del anterior entrenador y tuvo la oportunidad de participar en la mayor cita futbolística mundial.

El pasado período estuvo repleto de novedades en la carrera de Hamza Abdelkarim, después de renovar su contrato con el Barcelona tras su destacado arranque, y de participar recientemente con el equipo juvenil sub-19 ante el Aston Villa en la Liga Juvenil de la UEFA, antes de incorporarse a la lista del primer equipo y sentarse en el banquillo bajo la dirección del técnico alemán Hansi Flick.

El delantero egipcio también apareció con el Barça Atlètic, para continuar sus pasos dentro del club catalán, que ve en él a un delantero con características diferentes, entre las que destacan su buena colocación dentro del área, su capacidad para finalizar las jugadas y su superioridad en el juego aéreo.

El diario señaló que Hossam Hassan fue uno de los principales apoyos de Hamza Abdelkarim en la selección de Egipto, pues apostó por sus cualidades pese a su corta edad y su limitada experiencia internacional, y decidió incluirlo en la lista de la selección que participó en el Mundial, para darle una valiosa oportunidad de demostrar su valía en el escenario mundial.

La selección egipcia protagonizó un recorrido llamativo en el torneo, antes de su eliminación ante Argentina, campeona vigente entonces, en los octavos de final, después de haber ido ganando por dos goles a cero, mientras que Hamza participó en la mayoría de los partidos de la selección y dejó una huella clara durante la competición.

Pero la salida de Hossam Hassan sitúa el futuro del joven delantero ante una nueva etapa, tras perder al entrenador que le dio su confianza y lo impulsó en una de las estaciones más importantes de su carrera internacional, en un momento en el que la selección se prepara para disputar los dos partidos ante Malaui dentro de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones.

"Sport" aseguró que Ali Maher, exdirector técnico del Ceramica Cleopatra, asumirá la tarea en sustitución de Hossam Hassan, por lo que las miradas seguirán puestas en sus primeras decisiones y en hasta qué punto Hamza Abdelkarim continuará recibiendo las oportunidades que tuvo bajo la dirección del anterior cuerpo técnico.