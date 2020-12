El Sevilla echa de menos a los Guardianes de Nervión

Los de Lopetegui firman uno de sus peores arranques como local del Siglo XXI con solo 10 puntos de 18 posibles. El fútbol a puerta cerrada, pesa.

El está viviendo una temporada tan extraña como el año 2020 que por fin se va. Los de Nervión están firmando un curso irregular en y aún así ya están entre los 7 primeros y con dos partidos aún por jugarse. Sin embargo, el empate cosechado el pasado sábado ante el Valladolid ha disparado las dudas de un equipo que no termina de despegar.

Especialmente relevantes están siendo los malos resultados en casa, donde el club de Nervión ha sumado sólo 10 puntos de los 18 posibles. Históricamente, el Ramón Sánchez-Pizjuán ha sido el fortín del Sevilla, un estadio donde ha sido muy complicado sumar para los rivales y donde el equipo sevillista ha llegado a estar años entero imbatido.

De hecho, el de esta temporada 2020-2021 es el peor arranque del Sevilla en casa desde la temporada 2013-201 4, donde Unai Emery aún estaba tratando de cogerle el aire al nuevo equipo que había confeccionado Monchi y que meses más tarde acabó ganando la UEFA . Aquel curso también sumaba el Sevilla 10 puntos como local a estas alturas del campeonato.

En el Siglo XXI siempre mejoró estos números como local en la jornada 12 a excepción de en la ya lejanísima temporada 2002-2003 cuando el equipo de Joaquín Caparrós comenzó el curso con un pobre global en casa de 9 punto de 18 posibles.

Es evidente que jugar en casa ya no es no lo que era. Sin público en las gradas, tanto Lopetegui como Caparrós han reconocido que han perdido ese plus de energía y aliento que daba el público sobre todo en los momentos más duros de los partidos. "Siempre que veía al Sevilla en la televisión se caracterizaba por eso. En las segundas partes y en los momentos más difíciles la afición daba un empujoncito que en otros campos no existe. Los echamos mucho de menos y yo más porque no he tenido tiempo de disfrutarlos", explicó Suso en Goal hace unas semanas.

Más allá de que el fútbol a puerta cerrada ha restado importancia a la condición de local y visitante, el sevillismo también achaca la carestía de puntos en Nervión al estilo de Lopetegui. La fortaleza defensiva del equipo le valió el curso pasado para ser el segundo mejor equipo a domicilio y este año ya suma los mismos puntos en casa que fuera. El Sevilla es uno de los equipos que más nota la ausencia de sus aficionados aunque Lopetegui debe dar una vuelta de tuerca a la propuesta ofensiva de su equipo como local para que no se vuelen puntos de Nervión como los de o .