El resumen de Universidad Católica vs. Universidad de Chile en vivo por la revancha de la Copa Chile 2022: partido online, resultado, estadísticas, goles, videos y formaciones

El choque entre cruzados y azules fue detenido tras las lesiones sufridas por el meta forastero producto del lanzamiento de fuegos de artificio.

Universidad Católica recibe a Universidad de Chile buscando remontar el marcador adverso en su objetivo de instalarse en las semifinales de la Copa Chile MTS 2022.

Y es que el equipo que conduce Ariel Holan tiene en el tradicional torneo su único objetivo de la temporada, considerando las nulas posibilidades de pelear el título del Campeonato Nacional ante Colo Colo ya que se encuentra en la sexta plaza con 36 unidades, a 18 del Cacique. Un premio de consuelo que les permitiría a los Cruzados clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Para ello, deberán reponerse de la derrota por 1-0 en Santa Laura, resultado que dejó a los de Sebastián Miranda con la primera opción de avanzar a la ronda de los cuatro mejores gracias a una conquista de Cristian Palacios, quien aprovechó un error en la salida de Matías Dituro y, con un potente zapatazo, venció la estirada del ex Celta de Vigo.

Cabe recordar que se han enfrentado 29 veces por la competencia y el balance favorece a los laicos con 16 triunfos, contra 9 de los precordilleranos. Hubo 4 empates. El ganador de la llave se enfrentará a Unión Española que dejó en el camino a Deportes Antofagasta por un global 6-2.

Repasa, a continuación, los detalles del encuentro en el Elías Figueroa:

LO ACONTECIDO EN PLAYA ANCHA

En medio de la lamentable agresión que sufrió Martín Parra, apareció Mauricio Isla para apurar al arquero después de que se desplomara producto de la bomba de estruendo. Pablo Aránguiz enfrentó al lateral derecho mientras que Ronnie Fernández intentaba calmarlo. La actitud del ex Juventus causó indignación en el plantel laico puesto que les habría gritado improperios.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, fue enfático al señalar que "el partido se debe dar por terminado. Martín Parra va camino a la clínica con un trauma auditivo severo (...) Mientras no demos señales no vamos a poder cortar la violencia".

"Algunos jugadores de Católica insultaron a los nuestros porque se iban al camarín. No estaban las garantías mínimas. No se puede ganar a cualquier costo", añadió.

Y sentenció: "Vamos a ir contra los organizadores del partido, esto no puede pasar. Me imagino que el otro club quiere bajarle el perfil. Con la Catolica viene pasando hace rato".

"El peor precedente que se puede sentar es que unos pocos delincuentes tengan la potestad de dar por terminado (el partido). No podemos avalar que los delincuentes, desde el escritorio, tengan las llaves del fútbol", admitió, por su parte, Ariel Holan sobre una posible sanción. "Los partidos se ganan en la cancha, en el escritorio se decretan sanciones", añadió.

En tanto, Juan Tagle, presidente de Cruzados, anunció que va a desistir del recurso de apelación para poder jugar este partido con público. Aún así, admitió no sentirse arrepentido de haber presentado ese recurso de no innovar. Además, advirtió que se opone a que le quiten los puntos a los franjeados. "No podemos prestarnos a que un partido recién comenzado se dé por terminado. Nadie del fútbol puede sostener eso (que se le otorgue el triunfo a la U)", señaló. "Agotaremos esfuerzos para identificar a la persona que cometió este acto delictual. Necesitamos resolver este tema de manera integral", complementó.

El primer informe médico de Martín Parra apunta que el jugador "no escucha por un oído y tiene un trauma acústico al lado izquierdo y conmoción. No tiene todos sus sentidos operativos", según reveló Radio Cooperativa.

El Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Yamal Rajab, sostuvo que mañana a las 13.00 se reúne extraordinariamente el Directorio para saber que pasará con el partido, el que puede darse por terminado o reanudarse.

Se suspende definitivamente el partido en Playa Ancha al no haber garantías para continuar con el desarrollo del juego. El futbolista fue trasladado a un centro asistencial tras presentar un trauma acústico en el lado izquierdo de uno de sus oídos.

11' El árbitro y sus asistentes, junto a jugadores y cuerpos técnicos, se retiran del terreno de juego hacia los vestuarios. El partido queda momentáneamente detenido. El arquero de la U es retirado en camilla debido al impacto de una bomba de ruido lanzada desde la parcialidad cruzada.

5' El encuentro se encuentra detenido ya que el arquero de Universidad de Chile, Martín Parra, recibió fuegos artificiales a un costado de su pórtico. Esto, luego que la UC convirtiera el primer tanto del partido. El árbitro Felipe González dialoga con sus asistentes por la continuidad del juego.

3' ¡GOOOOOOOL DE UNIVERSIDAD CATÓLICA! Fernando Zampedri no falla desde los doce pasos y, con una definición colocada y precisa, iguala la serie.

2' ¡Penal para la UC! Córner de Luciano Aued, pivoteo de Alfonso Parot y la pelota pega en el brazo de Felipe Seymour. El árbitro Felipe González cobra la pena máxima.

¡Ya rueda el balón en el Elías Figueroa! Cruzados y azules definen al rival de Unión Española en las semifinales de la Copa Chile MTS 2022.

EL RELATO MINUTO A MINUTO

LA PREVIA DE GOAL

¡Los protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego! En breve, el partido...

¡El XI de Ariel Holan para buscar la remontada! Matías Dituro; Mauricio Isla, Gary Kagelmacher, Branco Ampuero, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued; Fabián Orellana, Fernando Zampedri y Gonzalo Tapia.

¡Universidad de Chile tiene alineación confirmada! Martín Parra; Yonathan Andía, Luis Casanova, Nery Domínguez, José Ignacio Castro; Felipe Seymour, Israel Poblete, Luis Felipe Gallegos, Lucas Assadi; Junior Fernandes y Cristian Palacios.

Tanto azules como precordilleranos, han alcanzado en 14 oportunidades las semifinales del torneo. Mientras los laicos se quedaron con las ediciones de 1979, 1998, 2000, 2013 y 2015, los franjeados alzaron el trofeo en 1983, 1991, 1995 y 2011.

Vivirán su cuarto partido del año, luego de haber disputado dos encuentros por el Campeonato Nacional 2022, con ambas victorias para el elenco cruzado. Eso sí, el historial general marca supremacía azul en la máxima categoría con 72 triunfos (279 goles) contra los 60 festejos de los precordilleranos (259 tantos). Han igualado 63 veces.

Será la edición 244 de este tradicional Clásico estudiantil contando todas las competencias y el registro es de 94 triunfos para los del CDA y 76 en favor de los de San Carlos de Apoquindo. Empataron 73 veces.

El réferi principal del cotejo será Felipe González y estará acompañado por los asistentes Claudio Urrutia y José Retamal. El cuarto juez designado es Fernando Vejar.

Así llegan ambos clubes al Elías Figueroa:

Buenas tardes a todos. GOAL te ofrece la cobertura del duelo que animarán Universidad Católica y Universidad de Chile por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile 2022.

EL RESUMEN DEL PARTIDO