El Real Madrid resuelve la salida de su defensa a la Serie A

El club español Real Madrid anunció oficialmente que ha cerrado el traspaso del joven defensa del Castilla, Víctor Valdepeñas, a las filas del club italiano Fiorentina, después de que el egresado de la academia del conjunto blanco abandonara la entidad tras alcanzarse un acuerdo que contempla su venta por ocho millones de euros, a cambio de ceder la mitad de los derechos deportivos del jugador.

El lateral izquierdo de 19 años iniciará una nueva etapa en su carrera futbolística tras firmar un contrato que se extiende hasta el año 2031 con la Viola, después de haber participado en un solo partido de la Liga española con el primer equipo del Madrid durante la temporada pasada bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso ante el Deportivo Alavés, según el diario español "Marca".

El Real Madrid recibirá ocho millones de euros de la operación, conservando el 50% del valor de cualquier futura venta del jugador. Este traspaso llega en la víspera del duelo amistoso previsto entre ambos equipos el sábado.

El conjunto blanco publicó un comunicado oficial en el que se despidió de su joven futbolista, y en el que se decía: "El Real Madrid y el Fiorentina han acordado el traspaso de nuestro jugador Víctor Valdepeñas. Valdepeñas se incorporó al Real Madrid en el año 2018 con 11 años, y formó parte de nuestra academia en las categorías juveniles durante seis temporadas. Durante la temporada pasada, debutó con el primer equipo y se proclamó campeón de la UEFA Youth League. El Real Madrid da las gracias a Valdepeñas por su compromiso durante todos estos años, y le desea a él y a su familia toda la suerte en esta nueva etapa de sus vidas".