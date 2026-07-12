El Real Madrid bate un récord de 72 años en la Copa del Mundo

El Real Madrid ha hecho historia en el Mundial 2026, Su estrella Jude Bellingham marcó un doblete ante Noruega en cuartos y elevó a 19 los goles de los jugadores blancos, superando el récord de 18 que duraba desde 1954.

El Real Madrid supera así a tres clubes que compartían el récord anterior con 18 goles: el legendario Honvéd húngaro de 1954, el Bayern de Múnich alemán de 2014, y el PSG francés en 2022.

Bellingham persigue a Mbappé

Con 6 goles, Bellingham es segundo en la lista de máximos goleadores del Real Madrid en la Copa del Mundo 2026, a solo dos tantos de su compañero Kylian Mbappé, que lidera con 8. Por detrás se sitúan Vinícius Júnior, con 4 tantos, y Arda Güler, con 1 en la fase de grupos, antes de que sus selecciones fueran eliminadas.

El logro del Real Madrid es excepcional, pues superó el récord que el Honvéd húngaro estableció en 1954 con 11 goles de Sándor Kocsis, en la era de «los magiares mágicos».

Superó al Bayern y al PSG.

En 2014, Thomas Müller (Bayern) marcó 5 goles y llevó al club a 18 tantos, mientras que el París Saint-Germain, en 2022, se benefició del dúo Mbappé-Messi, autores de 8 y 7 tantos.