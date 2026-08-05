Rangers ha presentado una primera oferta por Couhaib Driouech, según informa De Telegraaf este miércoles. El PSV ha rechazado esa oferta. Según el Eindhovens Dagblad, se trata de una oferta millonaria.

No se ha revelado la cantidad exacta de la oferta del club escocés. Presumiblemente, el PSV querría recibir unos siete u ocho millones de euros por el atacante de 24 años.

El periodista especializado en fichajes Mounir Boualin espera que el Rangers vuelva pronto con una oferta mejorada. Boualin ya informó antes este miércoles de que no solo el Rangers está seriamente interesado en Driouech, sino también el Red Bull Salzburg. El ED añade además al Burnley.

El propio Driouech estaría abierto a dar un nuevo paso en su carrera. El PSV no se muestra reacio a una transferencia, pero exige una cantidad millonaria por el internacional marroquí. El extremo tiene contrato hasta mediados de 2029 en el Philips Stadion y, según Transfermarkt, representa un valor de mercado de aproximadamente siete millones de euros.

El interés por Driouech no es nuevo. Anteriormente, NEC, Genoa y Celta de Vigo ya fueron mencionados como posibles destinos, pero ninguno de esos clubes logró realmente sacar al atacante del PSV.

Driouech completó en el verano de 2024 su traspaso del Excelsior al PSV por unos 3,5 millones de euros. Desde entonces, ha disputado 61 partidos oficiales con el conjunto de Eindhoven. En ellos, firmó doce goles y diez asistencias.