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Sam Vreeswijk

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El PSV negocia con otro club la salida de Dennis Man

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Dennis Man podría salir de PSV después de solo un año. Voetbal International informa este lunes de que la Lazio espera hacerse con el extremo de 28 años procedente del PSV. Según el semanario, el club italiano quiere incorporarlo cedido.

También De Telegraaf informa sobre el interés de la Lazio. El diario escribe que «los clubes están negociando un traspaso, en el que también una cesión es una opción».

PSV pagó el pasado verano 9 millones de euros al Parma para llevar a Man a Eindhoven. Sin embargo, en su primera temporada el zurdo no logró consolidarse como un titular indiscutible.

Aun así, Man puede presumir de muy buenas estadísticas. En 2.156 minutos de juego, repartidos en 39 partidos oficiales, el rumano firmó once goles y siete asistencias.

Man, que tiene contrato en Eindhoven hasta mediados de 2029, cuenta con una fuerte competencia en el PSV. Entre otros, Ivan Perisic, Ruben van Bommel, Amir Bouhamdi y Esmir Bajraktarevic pueden desempeñarse como extremos, y el PSV también se reforzará con Sami Ouaissa, del NEC.

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Man jugó anteriormente en Italia con el Parma. En 142 partidos oficiales, el atacante sumó 28 goles y 17 asistencias con el club.

La Lazio ocupa actualmente la cuarta plaza de la Serie A con seis puntos en dos partidos. En el club juegan, entre otros, Kenneth Taylor, Tijjani Noslin y Josip Sutalo.

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