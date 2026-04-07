El presidente del Nápoles responde a Conte: «Si pide marcharse, estaré de acuerdo»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, ha respondido a las declaraciones realizadas por Antonio Conte, entrenador del equipo del sur, sobre su idoneidad para optar al puesto de seleccionador de Italia tras la marcha de Gennaro Gattuso, tras el fracaso en la clasificación para el Mundial de 2026.



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Conte dejó la puerta abierta a la posibilidad de entrenar a la selección, afirmando que su futuro en el Nápoles sigue siendo objeto de debate, ya que, tras la victoria de su equipo sobre el Milan en la liga, declaró: «No olvidemos que en los últimos meses de la temporada pasada los medios de comunicación hablaron de mi marcha a la Juventus».

Y añadió: «Los medios necesitan escribir algo, y es normal que mi nombre aparezca en la lista; si yo fuera presidente de la federación, incluiría mi nombre entre los candidatos por varias razones».

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Por su parte, De Laurentiis declaró este martes, según recoge la web «Calciopoli 24»: «Si Conte me pidiera que le dejara volver a la selección nacional, creo que aceptaría».

Y añadió: «Pero como es muy inteligente, y mientras no haya un interlocutor serio —lo cual no ha ocurrido hasta ahora—, no creo que se imagine a sí mismo al frente de una entidad totalmente desorganizada».



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La prensa italiana baraja el nombre de Conte, quien ha llevado al Nápoles esta temporada a ocupar el segundo puesto de la Serie A, a siete puntos del líder, el Inter, como el hombre capaz de devolver a la «Azzurri» a la senda de la victoria.

También se baraja el nombre de Massimiliano Allegri, que dirige al Milan, teniendo en cuenta que los «rossoneri» perdieron el segundo puesto en la clasificación de la Serie A a favor del Nápoles tras caer derrotados ante este.