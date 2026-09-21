El Real Madrid ofreció una imagen pálida en el derbi, sobre el césped del Metropolitano, antes de quedarse con un jugador menos y encajar dos goles, para terminar el partido con la derrota de los merengues por 1-2.

El diario L'Équipe, en su análisis, señaló que el posicionamiento de Kylian Mbappé y Vinicius Junior en la misma zona durante toda la primera parte reflejó la mala organización que sufrió el conjunto blanco.

Al comienzo del partido, y pese a algunas dudas que surgieron durante la semana, el entrenador José Mourinho optó por no cambiar nada y alineó a Mbappé, Vinicius, Bellingham y Arda Güler, todos como titulares en el derbi.

Un cuarteto al que no le falta talento, desde luego, pero que no parece equilibrado ni influyente cuando sube el nivel de la competencia, algo que la primera parte volvió a confirmar.

L'Équipe añadió: "Mbappé y Vinicius se posicionaron prácticamente en la misma zona durante toda la primera parte, en una escena que dejó al descubierto con claridad el problema colectivo del Real Madrid y el mal reparto de funciones dentro del equipo".

En lugar de dar a cada jugador el espacio necesario para moverse y explotar sus puntos fuertes, la dupla apareció solapada en sus movimientos, lo que limitó la eficacia ofensiva del Real Madrid y evidenció una vez más la falta de equilibrio del equipo cuando se enfrenta a un rival capaz de presionar y elevar el grado de dificultad.

Así, el posicionamiento idéntico de Mbappé y Vinicius reflejó un problema más amplio que el simple desplazamiento de dos jugadores sobre el campo, ya que puso de manifiesto la organización poco definida que padece el Real Madrid, en un momento en el que el equipo necesitaba ideas más claras y un mejor reparto de funciones para imponer su estilo en el partido.

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