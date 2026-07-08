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Bart DHanis

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El Newcastle decidirá de inmediato sobre la cesión de Sean Steur

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Según el Newcastle Chronicle, el Newcastle United no cederá a Sean Steur. El holandés de 18 años tendrá minutos en la pretemporada.

El martes, el Algemeen Dagblad informó de repente que Steur ficharía por el Newcastle procedente del Ajax por 27 millones de euros.

El joven centrocampista podía renovar en el Johan Cruijff ArenA, pero, según ESPN, no estaba de acuerdo con las oportunidades que se le ofrecían.

Quería un papel destacado la próxima temporada, pero el Ajax no se lo garantizó debido a la renovación de Jorthy Mokio.

En el Newcastle, sin duda desempeñará un papel importante durante la pretemporada. A Steur se le asignará un dorsal de la Premier League y se incorporará a la concentración de pretemporada en España a finales de mes. En cualquier caso, no será cedido.

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El club planea darle minutos en los amistosos previos al curso 2024-2025. En la pretemporada enfrentará al Darlington 1883, al Gateshead FC, al Bristol City y al Valencia.


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